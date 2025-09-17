Szukaj
CGM

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”

„Night People” - nowa książka Marka Ronsona

2025.09.17

opublikował:

foto: mat. pras.

Mark Ronson wyznał, że oskarżenia wobec Michaela Jacksona sprawiły, iż po latach musiał na nowo spojrzeć na swoje spotkanie z Królem Popu, kiedy miał 13 lat.

Słynny producent muzyczny i laureat wielu nagród wkrótce wydaje swoją autobiografię „Night People”, w której dzieli się historiami ze swojego dzieciństwa, młodości jako DJ i początków w branży muzycznej.

Spotkanie z Michaelem Jacksonem

Ronson wspomina w książce, że od najmłodszych lat marzył o karierze w muzyce. Dzięki znajomości z Seanem Lennonem – synem Johna Lennona i Yoko Ono – został przedstawiony samemu Jacksonowi.

Po jednym z koncertów w ramach trasy „Bad”, Ronson znalazł się na afterparty w hotelu, gdzie przebywało około 50 osób. Wspomina, że Jackson zajmował się… rzucaniem mokrymi kulami z papieru toaletowego w zaparkowane samochody.

„Nie powiedziałbym, że to najważniejsze wydarzenie mojego dzieciństwa, ale na pewno jedno z najbardziej pamiętnych” – napisał Ronson.

Choć, jak przyznał, liczył nawet na „złapanie hooka” (muzycznego motywu) od Jacksona, nic takiego się nie wydarzyło.

Oskarżenia i ponowne spojrzenie

W późniejszych latach Ronson wielokrotnie wracał do tamtej nocy, szczególnie po oskarżeniach o wykorzystywanie seksualne dzieci, które wysunięto wobec Michaela Jacksona w latach 90. i później.

„Oczywiście, kiedy pojawiły się późniejsze oskarżenia, musiałem przeanalizować to wydarzenie wiele razy. Z jakiegoś powodu tamtego wieczoru nie wydarzyło się nic dziwnego ani niestosownego” – zaznaczył producent.

Biografia i kontrowersje wokół filmu „Michael”

Historia Jacksona wciąż budzi emocje. W kwietniu 2026 roku ma trafić do kin film biograficzny zatytułowany po prostu „Michael”, w reżyserii Antoine’a Fuquy. Głównego bohatera zagra jego siostrzeniec Jaafar Jackson, a w obsadzie znaleźli się również m.in. Colman Domingo jako Joe Jackson, Miles Teller jako menedżer John Branca oraz Kat Graham jako Diana Ross.

Produkcja spotkała się już z krytyką. Dan Reed, reżyser głośnego dokumentu Leaving Neverland, oskarżył twórców, że film „będzie gloryfikował człowieka, który gwałcił dzieci”. Dodatkowo media donosiły, że konieczne były liczne poprawki i przeróbki finału filmu, gdyż majątkowi Jacksona nie spodobał się sposób ukazania oskarżeń.

Co więcej, Paris Jackson, córka muzyka, stanowczo podkreśliła, że nie brała udziału w powstawaniu filmu.

„Night People” – nowa książka Marka Ronsona

Mark Ronson w swojej autobiografii nie tylko opisuje spotkanie z Michaelem Jacksonem, ale także zdradza kulisy swojej kariery, znajomości ze światem muzyki i momenty, które ukształtowały go jako artystę. Premiera książki „Night People” odbędzie się jeszcze we wrześniu.

 

