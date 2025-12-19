CGM

Mariah Carey bije rekord Billboard Hot 100 z „All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey po raz kolejny wpisała się do historii muzyki pop

2025.12.19

Mariah Carey bije rekord Billboard Hot 100 z „All I Want For Christmas Is You”

fot. Daniela Federici

Mariah Carey po raz kolejny wpisała się do historii muzyki pop. Jej świąteczny hit „All I Want For Christmas Is You” pobił rekord najdłużej utrzymującego się numeru jeden na liście Billboard Hot 100, osiągając 20 tygodni na szczycie – 31 lat po pierwotnym wydaniu w 1994 roku.

Rekord pobity po latach

Poprzednie rekordy należały do:

  • Shaboozey – „A Bar Song (Tipsy)” (2024) – 19 tygodni,

  • Lil Nas X – „Old Town Road” (2019) – 19 tygodni.

Mariah Carey wcześniej miała tytuł najdłużej utrzymującego się numeru jeden z singlem „One Sweet Day” nagranym z Boys II Men, który spędził na szczycie 16 tygodni.

Reakcja Mariah Carey

Artystka podzieliła się swoimi emocjami w wywiadzie:

„To niesamowite. Naprawdę. Nie mogę kłamać. Nie miałam pojęcia, że „All I Want For Christmas Is You” będzie tym utworem, który przywróci mi koronę.”

Na Instagramie Carey dodała: „20 tygodni na #1. Jestem tak wdzięczna ❤️”.

Sukces świątecznej piosenki

Hit po raz pierwszy zdobył szczyty list w USA i Wielkiej Brytanii w latach 2019 i 2020, ponad 25 lat po premierze. W międzyczasie Carey świętowała 30. rocznicę swojego klasycznego albumu świątecznego poprzez specjalne wydania i wydarzenia muzyczne.

Artystka zakończyła swoją ostatnią rezydenturę koncertową „Christmastime In Las Vegas”, ciesząc się okresem świątecznym i spotkaniami z fanami.

