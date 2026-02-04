Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

Foto: @piotr_tarasewicz. @cgm.pl

Aukcja charytatywna wystawiona przez Julię Wieniawę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale i niemałe kontrowersje. W centrum medialnej burzy znalazła się „nocowanka” z aktorką, która została błędnie zinterpretowana przez część internautów. Do sprawy odniosła się Marta „Mandaryna” Wiśniewska, jasno stając w obronie młodszej koleżanki z branży.

Nocowanka Julii Wieniawy na WOŚP – na czym polega aukcja?

W 2026 roku Julia Wieniawa zdecydowała się wesprzeć WOŚP w oryginalny sposób, wystawiając na licytację wspólną nocowankę. Aukcja bardzo szybko osiągnęła spektakularny wynik – kwota przekroczyła 100 tysięcy złotych, co tylko zwiększyło zainteresowanie i liczbę komentarzy w sieci.

Zgodnie z oficjalnym opisem aukcji, zwycięzca licytacji może liczyć na:

nocowankę w chillowym miejscu na Mazowszu

udział Julii Wieniawy i grupy do 5 znajomych

kolację, maraton filmowy i karaoke

zdrowe przekąski

poranne aeroby

Oferta od początku jasno wskazywała charakter wydarzenia, jednak mimo to w internecie zaczęły krążyć spekulacje dotyczące rzekomej intymności spotkania.

Internauci i nieporozumienia wokół aukcji

Wraz z rosnącą popularnością aukcji pojawiły się domysły, które całkowicie rozmijały się z jej opisem. Część internautów sugerowała, że „nocowanka” ma podtekst erotyczny, co doprowadziło do fali komentarzy i nieporozumień. Temat podchwycili influencerzy oraz użytkownicy mediów społecznościowych, co tylko napędziło kontrowersje.

Julia Wieniawa wyjaśnia sprawę z prawnikiem

W odpowiedzi na narastające spekulacje Julia Wieniawa opublikowała nagranie z Marcinem Kruszewskim, znanym jako „Prawo Marcina”. W materiale jasno wyjaśniono prawne aspekty aukcji.

Podkreślono, że:

nie kupuje się człowieka, a jedynie udział w wydarzeniu

Julia Wieniawa ma pełne prawo zakończyć spotkanie w każdej chwili

uczestnicy również mogą opuścić nocowankę, jeśli poczują się niekomfortowo

wszystkie atrakcje są jasno opisane w treści aukcji

Ekspert zaznaczył, że insynuacje internautów nie mają podstaw prawnych ani faktycznych.

Sauna „na golasa”? Artystka reaguje na plotki

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów była sugestia wspólnej sauny bez ubrań. Julia Wieniawa stanowczo ucięła te spekulacje, apelując o czytanie opisu aukcji i niewymyślanie treści, których nigdy tam nie było.