CGM

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

"Ludzie się zawsze będą czepiać, nawet jak ktoś robi coś dobrego"

2026.02.04

opublikował:

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

Foto: @piotr_tarasewicz. @cgm.pl

Aukcja charytatywna wystawiona przez Julię Wieniawę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzbudziła ogromne zainteresowanie, ale i niemałe kontrowersje. W centrum medialnej burzy znalazła się „nocowanka” z aktorką, która została błędnie zinterpretowana przez część internautów. Do sprawy odniosła się Marta „Mandaryna” Wiśniewska, jasno stając w obronie młodszej koleżanki z branży.

Nocowanka Julii Wieniawy na WOŚP – na czym polega aukcja?

W 2026 roku Julia Wieniawa zdecydowała się wesprzeć WOŚP w oryginalny sposób, wystawiając na licytację wspólną nocowankę. Aukcja bardzo szybko osiągnęła spektakularny wynik – kwota przekroczyła 100 tysięcy złotych, co tylko zwiększyło zainteresowanie i liczbę komentarzy w sieci.

Zgodnie z oficjalnym opisem aukcji, zwycięzca licytacji może liczyć na:

  • nocowankę w chillowym miejscu na Mazowszu

  • udział Julii Wieniawy i grupy do 5 znajomych

  • kolację, maraton filmowy i karaoke

  • zdrowe przekąski

  • poranne aeroby

Oferta od początku jasno wskazywała charakter wydarzenia, jednak mimo to w internecie zaczęły krążyć spekulacje dotyczące rzekomej intymności spotkania.

Internauci i nieporozumienia wokół aukcji

Wraz z rosnącą popularnością aukcji pojawiły się domysły, które całkowicie rozmijały się z jej opisem. Część internautów sugerowała, że „nocowanka” ma podtekst erotyczny, co doprowadziło do fali komentarzy i nieporozumień. Temat podchwycili influencerzy oraz użytkownicy mediów społecznościowych, co tylko napędziło kontrowersje.

Julia Wieniawa wyjaśnia sprawę z prawnikiem

W odpowiedzi na narastające spekulacje Julia Wieniawa opublikowała nagranie z Marcinem Kruszewskim, znanym jako „Prawo Marcina”. W materiale jasno wyjaśniono prawne aspekty aukcji.

Podkreślono, że:

  • nie kupuje się człowieka, a jedynie udział w wydarzeniu

  • Julia Wieniawa ma pełne prawo zakończyć spotkanie w każdej chwili

  • uczestnicy również mogą opuścić nocowankę, jeśli poczują się niekomfortowo

  • wszystkie atrakcje są jasno opisane w treści aukcji

Ekspert zaznaczył, że insynuacje internautów nie mają podstaw prawnych ani faktycznych.

Sauna „na golasa”? Artystka reaguje na plotki

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów była sugestia wspólnej sauny bez ubrań. Julia Wieniawa stanowczo ucięła te spekulacje, apelując o czytanie opisu aukcji i niewymyślanie treści, których nigdy tam nie było.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Marcin Kruszewski (@prawomarcina)

Mandaryna broni Julii Wieniawy

Marta „Mandaryna” Wiśniewska była gościem podcastu Artura Rawicza. Przy tej okazji zapytaliśmy ją co sądzi o całym zamieszaniu, które pojawiło się przy okazji licytowania „nocowanki”.

– Trzymam kciuki za Julię. Mam nadzieję, że „nocowanka” sprzeda się jeszcze lepiej niż te sto tysięcy, które teraz jest na liczniku. Mam nadzieję, że te pieniądze pójdą na jakiś szczytny cel za pośrednictwem WOŚPu. A Julka jest tak fajną, barwną i ciekawą osobą, że ten wieczór na pewno będzie zabawny i ciekawy. To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”. No ale ludzie się zawsze będą czepiać, nawet jak ktoś robi coś dobrego, albo szczególnie wtedy” – powiedziała Mandaryna.

<

 

Tagi


Popularne newsy

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”
NEWS

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”
NEWS

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 
NEWS

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”
NEWS

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina
NEWS

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci
NEWS

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”
NEWS

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”

Polecane

CGM
Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia c ...

Kazior i Malik Montana ukradli Matiza pod kolor zegarka

43 minuty temu

CGM
Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w Minnesocie

Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w ...

Wsparcie dla praw imigrantów

1 godzinę temu

CGM
Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z nas osiąga sukces, my wszyscy osiągamy sukces”

Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z ...

Historyczny sukces Bad Bunny'ego

4 godziny temu

CGM
Lily Allen przyznaje, że była przerażona reakcją na swój album „West End Girl”

Lily Allen przyznaje, że była przerażona reakcją na swój album „West E ...

"Gniew jest potężny i potrzebny, i niekoniecznie źle jest go wyrażać"

6 godzin temu

CGM
Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokume ...

Bilzerian odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych

9 godzin temu

CGM
Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie telewizyjnym

Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie t ...

Trauma i konsekwencje przemocy

10 godzin temu