2026.03.20

Malik Montana z kolejną międzynarodową współpracą. Tym razem raper nagrał duet z jedną z największych gwiazd Bliskiego Wschodu

Nowy singiel „Vito Van” to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji Malik Montana. Artysta ponownie udowadnia, że jego ambicje wykraczają daleko poza polski rynek, zapraszając do współpracy jedną z największych gwiazd Bliskiego Wschodu – Mohamed Ramadan.

„Vito Van” to numer, który idealnie wpisuje się w charakterystyczny styl Malika – połączenie ulicznej energii z chwytliwą, melodyjną formą. To właśnie ten miks sprawił, że raper zbudował swoją silną pozycję na scenie i konsekwentnie poszerza grono odbiorców.

Udział Mohamedza Ramadana nie jest przypadkowy. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury w swoim regionie, która ma na koncie współprace z globalnymi artystami, takimi jak Future czy Gims.

Tym samym Malik Montana kontynuuje budowanie mostów między różnymi rynkami muzycznymi.

Za warstwę muzyczną odpowiada ORIO – producent ze Skandynawii, z którym Malik miał już okazję współpracować przy wcześniejszych projektach. Ich wspólne doświadczenia obejmują m.in. kolaborację z M Huncho, co tylko podkreśla międzynarodowy charakter tej kooperacji.

Muniek zwolnił Sidneya Polaka SMS-em, bo tak doradzili mu lekarze: „Jest emocjonalnym człowiekiem, bardzo wrażliwym”
NEWS

Muniek zwolnił Sidneya Polaka SMS-em, bo tak doradzili mu lekarze: „Jest emocjonalnym człowiekiem, bardzo wrażliwym”

Tomb do Szalonego i Tańculi: „Przekręciliście wszystkie możliwe fakty”
NEWS

Tomb do Szalonego i Tańculi: „Przekręciliście wszystkie możliwe fakty”

Doda przyznała, że zdradziła swoją pierwszą dziewczynę i została przyłapana na gorącym uczynku
NEWS

Doda przyznała, że zdradziła swoją pierwszą dziewczynę i została przyłapana na gorącym uczynku

Mata i Polo G we wspólnym numerze. „Chciałem podbić świat – jak mogę zrobić to w Polsce?”
NEWS

Mata i Polo G we wspólnym numerze. „Chciałem podbić świat – jak mogę zrobić to w Polsce?”

Nowy album Sentino w dziesiątce najpopularniejszych albumów na świecie. Na pierwszym miejscu płyta z polskim akcentem
NEWS

Nowy album Sentino w dziesiątce najpopularniejszych albumów na świecie. Na pierwszym miejscu płyta z polskim akcentem

White 2115 rusza z własną wytwórnią i wraca z nowym singlem
NEWS

White 2115 rusza z własną wytwórnią i wraca z nowym singlem

Edyta Górniak o relacji z Dodą. „Nigdy się nie przyjaźniłyśmy”
NEWS

Edyta Górniak o relacji z Dodą. „Nigdy się nie przyjaźniłyśmy”

Cztery koncerty Sistars wyprzedały się błyskawicznie

White 2115 wypuscił teledysk do „California Love". Numer zapowiada start wytwórni rapera

Fagata prezentuje „Dekadentkę". Nowa EP-ka rapującej influencerki już w sieci

Paluch gościem Fokusa i Rahima. „Diamenty” to mroczny nume ...

Magdalena Cielecka jako „Sexy Doll" w znakomitym teledysku Kasi Lins

MIÜ, Bedoesa i Pezeta w zupełnie innych rolach niż na co dzień w teledysku do „Fantazji"

