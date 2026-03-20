Malik Montana z kolejną międzynarodową współpracą. Tym razem raper nagrał duet z jedną z największych gwiazd Bliskiego Wschodu

Nowy singiel „Vito Van” to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji Malik Montana. Artysta ponownie udowadnia, że jego ambicje wykraczają daleko poza polski rynek, zapraszając do współpracy jedną z największych gwiazd Bliskiego Wschodu – Mohamed Ramadan.

Międzynarodowy vibe i chwytliwy styl

„Vito Van” to numer, który idealnie wpisuje się w charakterystyczny styl Malika – połączenie ulicznej energii z chwytliwą, melodyjną formą. To właśnie ten miks sprawił, że raper zbudował swoją silną pozycję na scenie i konsekwentnie poszerza grono odbiorców.

Gwiazda z Bliskiego Wschodu na feacie

Udział Mohamedza Ramadana nie jest przypadkowy. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury w swoim regionie, która ma na koncie współprace z globalnymi artystami, takimi jak Future czy Gims.

Tym samym Malik Montana kontynuuje budowanie mostów między różnymi rynkami muzycznymi.

Produkcja od ORIO

Za warstwę muzyczną odpowiada ORIO – producent ze Skandynawii, z którym Malik miał już okazję współpracować przy wcześniejszych projektach. Ich wspólne doświadczenia obejmują m.in. kolaborację z M Huncho, co tylko podkreśla międzynarodowy charakter tej kooperacji.