Jay-Z ogłasza historyczne koncerty w Nowym Jorku

Święto albumów „Reasonable Doubt” i „The Blueprint”

2026.03.20

Jay-Z przygotowuje się do wyjątkowego powrotu na scenę w rodzinnym Nowym Jorku. Artysta zapowiedział dwa stadionowe koncerty na legendarnym Yankee Stadium, które mają uczcić rocznice dwóch przełomowych albumów w jego karierze.

Dwa wieczory, dwa kultowe albumy

Pierwszy koncert odbędzie się 10 lipca i będzie poświęcony 30. rocznicy debiutanckiej płyty „Reasonable Doubt” z 1996 roku. Następnego dnia, 11 lipca, Jay-Z wróci na tę samą scenę, aby uczcić 25-lecie albumu „The Blueprint” z 2001 roku.

Oba wydarzenia zapowiadane są jako „historyczne noce”, a organizatorzy podkreślają ich wyjątkowy, jubileuszowy charakter.

Powrót na wielką scenę

Ostatni pełnoprawny koncert solowy rapera odbył się w 2019 roku w Nowym Jorku. Od tamtej pory pojawiał się sporadycznie na scenie, m.in. podczas występu u boku Beyoncé w 2025 roku.

Zapowiedziane koncerty w Bronxie mają być więc jednym z najważniejszych powrotów rapera w ostatnich latach.

„Stay tuned” dla biletów

Na ten moment nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących sprzedaży biletów. Organizatorzy przekazali jedynie fanom, aby „czekali na dalsze informacje”.

Wydarzenie już teraz budzi ogromne zainteresowanie, szczególnie wśród fanów klasycznego hip-hopu, którzy od lat uznają oba albumy za fundamenty kariery Jay-Z.

Symboliczny powrót do korzeni

Koncerty w Nowym Jorku mają mieć również wymiar symboliczny — to właśnie tam artysta zaczynał swoją karierę i budował pozycję jednej z najważniejszych postaci w historii rapu.

Dwa wieczory w Yankee Stadium zapowiadają się jako jedno z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku.

