Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera

Malik Montana ogłosił jeden z najważniejszych koncertów w swojej karierze. Polski raper wystąpi w legendarnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku, miejscu zarezerwowanym dla największych gwiazd światowej muzyki. To bezprecedensowe wydarzenie dla artysty z Polski i ogromny krok w kierunku globalnej rozpoznawalności.

Malik Montana na jednej scenie z globalną gwiazdą

Do występu Malika Montany w Madison Square Garden dojdzie za sprawą Mohameda Ramadana, jednego z najpopularniejszych artystów świata arabskiego. To właśnie podczas jego koncertu polski raper pojawi się na scenie nowojorskiej ikony.

Dla Malika to nie tylko prestiżowy booking, ale także potwierdzenie jego coraz silniejszej pozycji poza granicami Polski. Artysta od lat konsekwentnie buduje międzynarodowe kontakty i łączy różne kultury muzyczne – występ w MSG jest tego symbolicznym ukoronowaniem.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez LSMprod / N.V.R hub (@lsmprod)

Kim jest Mohamed Ramadan?

Mohamed Ramadan to egipski aktor, piosenkarz i performer, często nazywany „artystą numer jeden” w Egipcie. Jego popularność wykracza daleko poza Bliski Wschód, a on sam stał się globalną ikoną popkultury.

Najważniejsze informacje o Mohamedzie Ramadan:

Narodowość: egipska

Rok urodzenia: 1988

Zawód: aktor, piosenkarz, performer

Kariera aktorska

Ramadan zaczynał od niewielkich ról telewizyjnych, a przełom przyniósł mu film „Szeherezado, opowiedz mi historię”. Później zagrał w wielu popularnych produkcjach, m.in.:

El Khoroug

Shad Agzaa

Qalb El Asad

Kariera muzyczna

Jako muzyk zdobył ogromną popularność w świecie arabskim. Jego utwory, w tym hit „Number One”, osiągają setki milionów odsłon. W 2025 roku przeszedł do historii jako pierwszy egipski artysta występujący na festiwalu Coachella.

Styl i wpływ kulturowy

Mohamed Ramadan znany jest z odważnego wizerunku scenicznego i stylu inspirowanego m.in. starożytnym Egiptem. W 2025 roku został wyróżniony tytułem „Najbardziej stylowego artysty Afryki” podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku. Jego wpływ wykracza poza muzykę – to postać o ogromnym znaczeniu społecznym i kulturowym w całym świecie arabskim.

Kiedy Malik Montana wystąpi w Nowym Jorku?

Występ Malika Montany w Madison Square Garden zaplanowano na 17 stycznia. To właśnie wtedy polski raper stanie na jednej z najbardziej kultowych scen muzycznych świata.

Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w sprzedaży i można je kupić za pośrednictwem Ticketmaster.

Madison Square Garden – symbol światowego sukcesu

Madison Square Garden to arena, na której występowali m.in. Jay-Z, Kanye West, Drake, Beyoncé czy Madonna. Obecność Malika Montany w tym miejscu to symboliczny moment dla polskiego rapu, pokazujący, że artyści znad Wisły coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na globalnej scenie muzycznej.