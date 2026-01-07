CGM

Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera

Raper na jednej scenie z globalną gwiazdą

2026.01.07

opublikował:

Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera

Malik Montana ogłosił jeden z najważniejszych koncertów w swojej karierze. Polski raper wystąpi w legendarnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku, miejscu zarezerwowanym dla największych gwiazd światowej muzyki. To bezprecedensowe wydarzenie dla artysty z Polski i ogromny krok w kierunku globalnej rozpoznawalności.

Malik Montana na jednej scenie z globalną gwiazdą

Do występu Malika Montany w Madison Square Garden dojdzie za sprawą Mohameda Ramadana, jednego z najpopularniejszych artystów świata arabskiego. To właśnie podczas jego koncertu polski raper pojawi się na scenie nowojorskiej ikony.

Dla Malika to nie tylko prestiżowy booking, ale także potwierdzenie jego coraz silniejszej pozycji poza granicami Polski. Artysta od lat konsekwentnie buduje międzynarodowe kontakty i łączy różne kultury muzyczne – występ w MSG jest tego symbolicznym ukoronowaniem.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez LSMprod / N.V.R hub (@lsmprod)

Kim jest Mohamed Ramadan?

Mohamed Ramadan to egipski aktor, piosenkarz i performer, często nazywany „artystą numer jeden” w Egipcie. Jego popularność wykracza daleko poza Bliski Wschód, a on sam stał się globalną ikoną popkultury.

Najważniejsze informacje o Mohamedzie Ramadan:

  • Narodowość: egipska

  • Rok urodzenia: 1988

  • Zawód: aktor, piosenkarz, performer

Kariera aktorska

Ramadan zaczynał od niewielkich ról telewizyjnych, a przełom przyniósł mu film „Szeherezado, opowiedz mi historię”. Później zagrał w wielu popularnych produkcjach, m.in.:

  • El Khoroug

  • Shad Agzaa

  • Qalb El Asad

Kariera muzyczna

Jako muzyk zdobył ogromną popularność w świecie arabskim. Jego utwory, w tym hit „Number One”, osiągają setki milionów odsłon. W 2025 roku przeszedł do historii jako pierwszy egipski artysta występujący na festiwalu Coachella.

Styl i wpływ kulturowy

Mohamed Ramadan znany jest z odważnego wizerunku scenicznego i stylu inspirowanego m.in. starożytnym Egiptem. W 2025 roku został wyróżniony tytułem „Najbardziej stylowego artysty Afryki” podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku. Jego wpływ wykracza poza muzykę – to postać o ogromnym znaczeniu społecznym i kulturowym w całym świecie arabskim.

Kiedy Malik Montana wystąpi w Nowym Jorku?

Występ Malika Montany w Madison Square Garden zaplanowano na 17 stycznia. To właśnie wtedy polski raper stanie na jednej z najbardziej kultowych scen muzycznych świata.

Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w sprzedaży i można je kupić za pośrednictwem Ticketmaster.

Madison Square Garden – symbol światowego sukcesu

Madison Square Garden to arena, na której występowali m.in. Jay-Z, Kanye West, Drake, Beyoncé czy Madonna. Obecność Malika Montany w tym miejscu to symboliczny moment dla polskiego rapu, pokazujący, że artyści znad Wisły coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na globalnej scenie muzycznej.

Tagi


Popularne newsy

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ
NEWS

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę
NEWS

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!
NEWS

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.
NEWS

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”
NEWS

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”
NEWS

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”
NEWS

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”

Polecane

CGM
Sebastian Fabijański zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Poznaliśmy partnerkę rapującego aktora

Sebastian Fabijański zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Poznaliśmy partne ...

Powrót Fabijańskiego po wcześniejszym wycofaniu

49 minut temu

CGM
Pracownicy Diddy’ego wściekli. Twierdzą, że nie dostają wypłat, odkąd raper siedzi

Pracownicy Diddy’ego wściekli. Twierdzą, że nie dostają wypłat, odkąd ...

Problemy finansowe pogłębiają kryzys wizerunkowy

4 godziny temu

CGM
Viki Gabor wróciła na Instagram po usunięciu wszystkich zdjęć

Viki Gabor wróciła na Instagram po usunięciu wszystkich zdjęć

Pierwszy post po przerwie

7 godzin temu

CGM
Tekashi trafił do tego samego więzienia co prezydent Wenezueli

Tekashi trafił do tego samego więzienia co prezydent Wenezueli

6ix9ine rozpoczyna odbywanie kary w federalnym więzieniu w Nowym Jorku

8 godzin temu

CGM
Jeden z hitów 50 Centa przekracza dwa miliardy streamów na Spotify

Jeden z hitów 50 Centa przekracza dwa miliardy streamów na Spotify

Produkcją nzajęli się Dr. Dre i Mike Elizondo, którzy początkowo oferowali kawałek grupie D12

8 godzin temu

CGM
Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie w tej garderobie, ile wlezie”

Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie ...

„Tyle lat nie potrafiłeś tego robić, aż w końcu się nauczyłeś, a raczej nauczono"

16 godzin temu