Malik i Kanye nie wystąpią na jednej scenie

Foto: Cactus Shoot

W przyszłym tygodniu w Bratysławie miała się odbyć pierwsza edycja festiwalu Rubicon. Organizatorzy mieli ambitne plany i chcieli wkroczyć na festiwalową mapę Europy, zapraszając m.in. Kanyego Westa, Offseta, Kena Carsona, Gzuza czy Malika Montanę i Blankę. Niestety, dziś wiemy już, że Rubin Festival nie dojdzie do skutku.

Organizatorzy Rubiconu tłumaczą sytuację

Od momentu ogłoszenia line-upu impreza miała pod górkę. Kontrowersje wokół Kanyego doprowadziły do tego, że w niektórych miejscach stał się po prostu persona non grata. Kilkanaście dni temu pisaliśmy o petycji, której autorzy domagali się usunięcia Ye ze składu. Festiwal bez głównej gwiazdy nie miał racji bytu, dlatego finalnie zdecydowano się całkowicie go odwołać.

Organizatorzy imprezy opublikowali oświadczenie, w którym wyjaśniają, że festiwal nie dojdzie do skutku ze względu na „problemy logistyczne i zewnętrzną presję”. Część partnerów finansowych miała się wycofać, ponadto władze dzielnicy Devínska Nová Ves, na terenie której miał się odbyć Rubicon, nie wyraziły zgody na jego organizację.