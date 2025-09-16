Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

fot. mat. pras.

Dla Winiego nie ma tematów tabu. Kiedy więc na jego kanale pojawiła się dwugodzinna rozmowa z Malikiem Montaną, pewnym było, że nie zabraknie w niej trudnych tematów. Już w pierwszych minutach szef Stoprocent rzucił mocną tezę, stwierdzając, że to Sentino stworzył Malika.

– Nie zgodzę się w tym przypadku. Trzymaliśmy się razem na długo przed tym, jak zaczęliśmy rapować. On był już po swojej karierze rapowej w Niemczech. Jak na tamten czas osiągnął naprawdę dużo. Ja byłem młodym dzieciakiem. (…) Urodziłem się i wychowałem w Niemczech. Naleciałość z niemieckiej strony nigdy nie była mi obca – odparł Malik.

Dalej wcale nie było lżej. W pewnym momencie gospodarz spotkania zapytał wprost: – Czy ty byłeś gangsterem?

Czy Malik Montana był gangsterem? Raper odpowiada

– Czy ja byłem gangsterem? Myślę, że jestem normalnym chłopakiem z jakimiś tam swoimi zasadami – odparł Malik. Wini stwierdził, że skoro w takim razie szef GM2L jest gangsta raperem, to znaczy, że jest „poetą gangsterów”. – Wydaje mi się, że otoczenie, które opisuję, jest bardzo gangsterskie. Widziałem różne rzeczy w swoim życiu. Od samego początku imponowała mi tego typu muzyka i tego typu brzmienie. Cały rap identyfikowałem z wyrwaniem się z nizin społecznych i było to coś, co mogłem ze sobą połączyć – zamknął temat Malik.