Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Szok w Hollywood – ciało w samochodzie muzyka

Media z USA informują o przerażającym zdarzeniu w Hollywood. W bagażniku Tesli zarejestrowanej na znanego muzyka Davida Anthony’ego Burke’a, znanego jako D4vd, odnaleziono ludzkie szczątki.

Jak doszło do odkrycia?

Policja została wezwana 8 września po zgłoszeniu silnego odoru, który wydobywał się z auta. Funkcjonariusze, wezwani przez firmę holowniczą, otworzyli pojazd i natrafili na pocięte ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, ukryte w torbie w przednim bagażniku Tesli.

Kim jest D4vd?

D4vd to młody artysta, który w kwietniu wydał swój debiutancki album. 20-letni muzyk dopiero budował karierę, a teraz jego nazwisko pojawia się w kontekście głośnego śledztwa. Jak podają media, D4vd był aktywny w mediach społecznościowych tego samego dnia i miał zaplanowany koncert w Minneapolis – dlatego nie on sam jest ofiarą morderstwa.

Śledztwo w sprawie makabrycznego znaleziska

Na ten moment policja z Los Angeles nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie. Służby prowadzą intensywne czynności, aby ustalić tożsamość ofiary, przyczynę śmierci oraz możliwych sprawców.