Maja Hyży wkręciła fanów, że jest w ciąży. „Lubię prowokować”

fot. mat. pras.

Maja Hyży ma na swoim koncie tylko jeden album, wydane przed dekadą „W chmurach”. Czy kiedyś wyda kolejny – nie wiadomo, od czasu do czasu w intrnecie pojawiają się jej single – solowe bądź featuringi u Kaena czy u Dobrego Dzieciaka.

Półfinalistka trzeciej edycji programu „X Factor” nie spędza może dużo czasu w studiu nagraniowym, ale bryluje w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 250 tys. osób. I te właśnie osoby Maja postanowiła kilka tygodni wkręcić, sugerując, że jest w ciąży. Teraz wokalistka stwierdziła, że to jedynie niewinny żart i rodzina owszem, powiększyła się, ale o czworonoga – Tobiego.

– Bo czasem szczęście nie przychodzi w kołysce, tylko z merdającym ogonkiem – skomentowała Hyży.

Wokalistka rozwinęła wątek swojego żartu w rozmowie z Mateuszem Hładkim dla TVN7.

– Lubię czasami dawać dwuznaczne zdjęcia, żeby dać ludziom możliwość do podjęcia decyzji czy żeby zgadli. Żeby nie było nudy. Mam duży dystans do Instagrama, (…) lubię się bawić tymi socialami. Wydaje mi się, że większość społeczności na Instagramie już na tyle mnie poznała, że bierze to wszystko na pół i bawi się razem ze mną. I tak było w tym przypadku – stwierdziła Maja Hyży.

– To zdjęcie miało na celu symbolikę, że rodzina powiększa się nie tylko poprzez dzieci, ale tworzą ją również zwierzęta. Tobi będzie z nami przez długi czas i mam wrażenie, że jeszcze bardziej nas scalił i dopełnił naszą rodzinę – dodała.