CGM

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

„Kradną i oszukują ludzi”

2025.12.27

opublikował:

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Maciej Maleńczuk, znany z bezkompromisnych opinii muzyk i wokalista, po raz kolejny wywołał burzę swoimi wypowiedziami. Tym razem artysta wystąpił w programie TVN-u „Autentyczni” i w ostrych słowach skomentował kondycję współczesnego rapu w Polsce, zarzucając części raperów brak uczciwości, oryginalności i szacunku do muzyki.

Mocna opinia o rapie i współczesnej scenie

Podczas programu Maleńczuk został zapytany, którego artystę ze sceny muzycznej najchętniej by „uderzył”. Odpowiedź była bezpośrednia i nie pozostawiała miejsca na interpretacje – muzyk uderzył w cały rap.

– Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają – stwierdził bez ogródek. Jego zdaniem wielu raperów bazuje na tych samych schematach, zapętlonych bitach i pustych deklaracjach o autentyczności. – Oszukują ludzi, puszczają w kółko te same loopy i opowiadają, że muzyka jest całym ich życiem – dodał.

„To furtka dla beztalencia”

Maleńczuk dodał także:

– Współczesny rap to jest coś beznadziejnego. To jest wielkie oszustwo i nie dajcie się nabrać. To jest furtka dla beztalencia.

Jednocześnie zaznaczył, że nie wrzuca wszystkich do jednego worka. Wśród artystów, których ceni i których twórczości chętnie słucha, wymienił m.in. Vito Bambino, Melę Koteluk oraz Mroza.

W rozmowie wrócił również do swoich wcześniejszych słów o Taco Hemingwayu, podkreślając, że uważa go za wyjątek na tle sceny rapowej i artystę posiadającego realny talent.

Spór o wykorzystanie twórczości bez zgody

Wcześniej Maleńczuk odniósł się również do sytuacji, w której Młody Klakson odświeżył jego stary utwór i wypuścił numer „Ostatnia nocka ale to DRILL” z udziałem Sentino. Kawałek zdobył ogromną popularność i przekroczył 15 milionów wyświetleń na YouTube.

Muzyk nie ukrywał irytacji takim działaniem i jasno zaznaczył, że nie akceptuje ingerencji w swoją twórczość bez wcześniejszego porozumienia.

– Nie zapytał się i niech nie wchodzi w mój zasięg – skomentował krótko, podkreślając, że szacunek do cudzej pracy powinien być podstawą w świecie muzyki.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Madonna w ostrej sesji świątecznej. „Święty Mikołaj chce wiedzieć czy byłaś niegrzeczna?”
NEWS

Madonna w ostrej sesji świątecznej. „Święty Mikołaj chce wiedzieć czy byłaś niegrzeczna?”

Polecane

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2 godziny temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

3 godziny temu

CGM
Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będ ...

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

3 godziny temu

CGM
Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem

3 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

„Dziadek do orzechów” w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

3 godziny temu