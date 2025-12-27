Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Maciej Maleńczuk, znany z bezkompromisnych opinii muzyk i wokalista, po raz kolejny wywołał burzę swoimi wypowiedziami. Tym razem artysta wystąpił w programie TVN-u „Autentyczni” i w ostrych słowach skomentował kondycję współczesnego rapu w Polsce, zarzucając części raperów brak uczciwości, oryginalności i szacunku do muzyki.

Mocna opinia o rapie i współczesnej scenie

Podczas programu Maleńczuk został zapytany, którego artystę ze sceny muzycznej najchętniej by „uderzył”. Odpowiedź była bezpośrednia i nie pozostawiała miejsca na interpretacje – muzyk uderzył w cały rap.

– Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają – stwierdził bez ogródek. Jego zdaniem wielu raperów bazuje na tych samych schematach, zapętlonych bitach i pustych deklaracjach o autentyczności. – Oszukują ludzi, puszczają w kółko te same loopy i opowiadają, że muzyka jest całym ich życiem – dodał.

„To furtka dla beztalencia”

Maleńczuk dodał także:

– Współczesny rap to jest coś beznadziejnego. To jest wielkie oszustwo i nie dajcie się nabrać. To jest furtka dla beztalencia.

Jednocześnie zaznaczył, że nie wrzuca wszystkich do jednego worka. Wśród artystów, których ceni i których twórczości chętnie słucha, wymienił m.in. Vito Bambino, Melę Koteluk oraz Mroza.

W rozmowie wrócił również do swoich wcześniejszych słów o Taco Hemingwayu, podkreślając, że uważa go za wyjątek na tle sceny rapowej i artystę posiadającego realny talent.

Spór o wykorzystanie twórczości bez zgody

Wcześniej Maleńczuk odniósł się również do sytuacji, w której Młody Klakson odświeżył jego stary utwór i wypuścił numer „Ostatnia nocka ale to DRILL” z udziałem Sentino. Kawałek zdobył ogromną popularność i przekroczył 15 milionów wyświetleń na YouTube.

Muzyk nie ukrywał irytacji takim działaniem i jasno zaznaczył, że nie akceptuje ingerencji w swoją twórczość bez wcześniejszego porozumienia.