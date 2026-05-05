M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła się do decyzji rapera

foto: P. Tarasewicz
Na amerykańskiej scenie muzycznej wybuchł głośny konflikt między Kid Cudim a M.I.A., który zakończył się natychmiastowym usunięciem artystki z trasy koncertowej „The Rebel Ragers Tour”. Powodem były kontrowersyjne wypowiedzi M.I.A. podczas występu na żywo, które spotkały się z ostrą reakcją publiczności.
Incydent na koncercie w Dallas
Do sytuacji doszło podczas koncertu w Dos Equis Pavilion w Dallas. Według relacji widzów oraz nagrań publikowanych w sieci, M.I.A. miała wygłaszać komentarze dotyczące imigracji, które część publiczności odebrała jako obraźliwe i prowokacyjne.
W pewnym momencie artystka miała sugerować, że osoby w tłumie są „nielegalne”, co wywołało natychmiastową falę niezadowolenia i głośne buczenie ze strony fanów.
Próba wyjaśnienia i dalsza eskalacja
Podczas występu M.I.A. próbowała złagodzić sytuację, twierdząc, że ona i jej zespół również funkcjonują w podobnych realiach. Jednak reakcja publiczności nie uległa zmianie, a atmosfera na koncercie wyraźnie się pogorszyła.
Nagrania z wydarzenia szybko trafiły do internetu i stały się szeroko komentowane w mediach społecznościowych.
Decyzja Kid Cudiego
Kid Cudi szybko zareagował na całą sytuację. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że M.I.A. została usunięta z trasy koncertowej.
Artysta podkreślił, że wcześniej ostrzegał ją przed wygłaszaniem kontrowersyjnych opinii na scenie i zaznaczył, że nie zamierza tolerować zachowań, które mogą obrażać publiczność i psuć atmosferę koncertów.
Według jego słów decyzja była odpowiedzią na liczne prośby fanów, którzy domagali się odsunięcia M.I.A. od trasy.
Odpowiedź M.I.A.
Po wyrzuceniu z trasy M.I.A. odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. W swoim wpisie apelowała o jedność i unikanie podziałów, jednocześnie podkreślając, że nie chce eskalacji konfliktu.
Zwróciła uwagę na kwestie społeczne i polityczne, sugerując, że dyskusja została nadmiernie uproszczona i błędnie zinterpretowana przez opinię publiczną.
Reakcje fanów i medialna burza
Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów w świecie muzyki. Część fanów Kid Cudiego poparła jego decyzję, podkreślając, że artysta ma prawo chronić atmosferę swoich koncertów.
Inni natomiast stanęli w obronie M.I.A., zwracając uwagę na kontekst jej wypowiedzi i wolność artystycznej ekspresji.
M.I.A. got booed heavily last night while opening for Kid Cudi…
she opened the show saying “we won’t do illegal (the song), though some of you could be in the audience” before going on a Republican rant…
why did Cudi think this was a good idea? pic.twitter.com/dVK6BYyqqj
— Dobson 🦋 (@ByDobson) May 4, 2026