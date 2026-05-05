M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła się do decyzji rapera

"Nie sądziłam, że zostanę scancelowana, za to, że jestem wyborcą Partii Republikańskiej"

2026.05.05

foto: P. Tarasewicz

Na amerykańskiej scenie muzycznej wybuchł głośny konflikt między Kid Cudim a M.I.A., który zakończył się natychmiastowym usunięciem artystki z trasy koncertowej „The Rebel Ragers Tour”. Powodem były kontrowersyjne wypowiedzi M.I.A. podczas występu na żywo, które spotkały się z ostrą reakcją publiczności.

Incydent na koncercie w Dallas

Do sytuacji doszło podczas koncertu w Dos Equis Pavilion w Dallas. Według relacji widzów oraz nagrań publikowanych w sieci, M.I.A. miała wygłaszać komentarze dotyczące imigracji, które część publiczności odebrała jako obraźliwe i prowokacyjne.

W pewnym momencie artystka miała sugerować, że osoby w tłumie są „nielegalne”, co wywołało natychmiastową falę niezadowolenia i głośne buczenie ze strony fanów.

Próba wyjaśnienia i dalsza eskalacja

Podczas występu M.I.A. próbowała złagodzić sytuację, twierdząc, że ona i jej zespół również funkcjonują w podobnych realiach. Jednak reakcja publiczności nie uległa zmianie, a atmosfera na koncercie wyraźnie się pogorszyła.

Nagrania z wydarzenia szybko trafiły do internetu i stały się szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Decyzja Kid Cudiego

Kid Cudi szybko zareagował na całą sytuację. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że M.I.A. została usunięta z trasy koncertowej.

Artysta podkreślił, że wcześniej ostrzegał ją przed wygłaszaniem kontrowersyjnych opinii na scenie i zaznaczył, że nie zamierza tolerować zachowań, które mogą obrażać publiczność i psuć atmosferę koncertów.

Według jego słów decyzja była odpowiedzią na liczne prośby fanów, którzy domagali się odsunięcia M.I.A. od trasy.

 

Odpowiedź M.I.A.

Po wyrzuceniu z trasy M.I.A. odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. W swoim wpisie apelowała o jedność i unikanie podziałów, jednocześnie podkreślając, że nie chce eskalacji konfliktu.

Zwróciła uwagę na kwestie społeczne i polityczne, sugerując, że dyskusja została nadmiernie uproszczona i błędnie zinterpretowana przez opinię publiczną.

Reakcje fanów i medialna burza

Sprawa szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów w świecie muzyki. Część fanów Kid Cudiego poparła jego decyzję, podkreślając, że artysta ma prawo chronić atmosferę swoich koncertów.

Inni natomiast stanęli w obronie M.I.A., zwracając uwagę na kontekst jej wypowiedzi i wolność artystycznej ekspresji.

