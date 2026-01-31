CGM

Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej ostatnim

„Świat jest teraz w naprawdę ciemnym miejscu"

2026.01.31

opublikował:

Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej ostatnim

Lykke Li ujawniła szczegóły swojego szóstego albumu „The Afterparty”, sugerując, że może to być jej ostatni projekt studyjny. Podczas prywatnego odsłuchu w Los Angeles piosenkarka podzieliła się doświadczeniami z tworzenia albumu i jego unikalną koncepcją.

„The Afterparty” – trudny proces twórczy

Lykke Li przyznała, że praca nad płytą była wyjątkowo wymagająca:

„To był niezły skur**el do zrobienia” – mówiła do fanów.

Artystka podkreśliła, że album powstawał w specyficznej atmosferze niepewności i refleksji nad współczesnym światem, poruszając m.in. tematy Trumpa i sztucznej inteligencji. Płyta została stworzona tak, aby była słuchana w całości, co ma wzmocnić wrażenie podróży „przez noc”.

„To moja szóstka, i być może ostatnia” – dodała Lykke Li.

Koncepcja albumu

Według artystki, album ma reprezentować jej „niższą jaźń rozmawiającą z czymś wyższym”. Twórczość Li w „The Afterparty” ma być bardziej ekstrawertyczna, impulsywna i chaotyczna niż wcześniejszy „EYEYE” z 2022 roku, który był introspektywny i wyciszony.

„Świat jest teraz w naprawdę ciemnym miejscu. Nie wiem, czy można zawrócić, ale to także część cyklu życia – niszczyć, umierać, odradzać się” – mówiła Lykke Li.

Działalność artystyczna od „EYEYE”

Od wydania „EYEYE” artystka udostępniła m.in.:

  • samodzielny singiel „Midnight Shining”,

  • swoją interpretację „Ring of Fire” Johnny’ego Casha,

  • współtworzyła piosenkę „Beautiful That Way” dla filmu The Last Showgirl (2025).

Latem 2026 Lykke Li dołączy do Wolf Alice na ich największym koncercie w Finsbury Park w Londynie, wspierając także The Last Dinner Party, Rachel Chinouriri, Keo i Florence Road.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę
NEWS

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 
NEWS

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”
NEWS

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley
NEWS

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”
NEWS

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę
NEWS

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Polecane

CGM
Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem

48 minut temu

CGM
Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

53 minuty temu

CGM
Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa reaguje

Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa ...

Singiel powstał w reakcji na śmierć Renee Good i Alexa Prettiego

1 godzinę temu

CGM
Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpieczne miejsce”

Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpie ...

Według Maya wielu artystów zaczęło ostrożniej podchodzić do planowania tras koncertowych w Stanach

1 godzinę temu

CGM
Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji i eskapizmu”

Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji ...

Szósta studyjna płyta brytyjskiej wokalistki ukaże się 10 kwietnia

1 godzinę temu

CGM
Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i niepublikowany numer z Mac Millerem

Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i ni ...

Pierwszy album od 2020 roku

1 godzinę temu