Lola Young zapowiada nowy album „I’m Only F**king Myself” singlem „Not Like That Anymore”

fot. mat. pras.

Laureatka nagrody Ivora Novello w kategorii wschodząca gwiazda oraz nominowana do BRIT Awards Lola Young zapowiada swój nowy album. „I’m Only F**king Myself ukaże się 19 września.

Nowym singlem zapowiadającym nowy krążek artystki z południowego Londynu jest „Not Like That Anymore”. Piosenka stworzona z myślą, by z zaciśniętą pięścią wykrzyczeć ją światu, jest już dostępna w serwisach cyfrowych.

Nadchodzący, trzeci album Loli to zapis jej emocjonalnego i muzycznego rozwoju. To jasna, poruszająca kolekcja utworów, które często zagłębiają się w mrok, a przy tym są demonstracją bezkompromisowej postawy artystki. Lola nie boi się mówić wprost o tym, co czuje. W pracy nad krążkiem artystkę wsparli Manuka oraz SOLOMONOPHONIC (Doja Cat, SZA). „I’m Only F**king Myself” porusza temat autodestrukcji, ucieczki w używki – seks i narkotyki – które prowadzą do nihilizmu. Na płycie znajdzie się m.in. jej niedawny singiel „One Thing”, który zdobył już miliony streamów i nieustannie pnie się w górę UK Singles Chart, docierając do Top 20.

Lola Young jedną z gwiazd Open’er Festivalu

Lola została w tym roku wyróżniona tytułem wschodzącej gwiazdy podczas gali Ivor Novello Awards, a wcześniej była nominowana do BRIT Awards w kategorii najlepsza popowa artystka. Od tego czasu współpracowała m.in. z Tylerem, The Creatorem („Like Him”) oraz Lil Yachtym („Charlie”). Dzięki swojej muzyce i charyzmie artystka zdobywa uznanie coraz większe uznanie na scenie.

Po debiutanckim koncercie na festiwalu Coachella, Lola wystąpiła przed Billie Eilish w Paryżu podczas jej trasy promującej „HIT ME HARD AND SOFT”. Young ma przed sobą intensywne lato z festiwalami w Wielkiej Brytanii i Europie – w tym wyczekiwany pierwszy występ na Glastonbury już w najbliższy piątek, a także zaplanowany na 3 lipca koncert na głównej scenie Open’er Festivalu. Jesienią artystka poleci do Ameryki Północnej na serię koncertów solowych.

Głos pokolenia?

Mająca na koncie ponad miliard streamów Lola Young nie zwalnia tempa. Jej platynowy singiel „Messy” z ubiegłorocznego albumu „This Wasn’t Meant For You Anyway” przez cztery tygodnie utrzymywał się na szczycie brytyjskiej listy przebojów, czyniąc ją jedną z zaledwie dwóch brytyjskich artystek, którym udało się osiągnąć pierwsze miejsce w UK Singles Chart w ciągu ostatniego roku.

Jako jedna z najbardziej wyrazistych brytyjskich wokalistek o globalnym zasięgu, Lola Young swoją nową płytą „I’m Only F**king Myself” udowadnia, że ma wszystko, by stać się głosem swojego pokolenia.