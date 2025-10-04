Lola Young pozywa producenta „Messy”. Chodzi o prawa autorskie do piosenek

„Nie pozwolimy, aby reputacja i integralność Loli były kwestionowane” – oświadczyli prawnicy wokalistki.

Lola Young podjęła kroki prawne przeciwko Carterowi Langowi, współproducentowi jej wielkiego hitu „Messy”. Producent, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak SZA, Post Malone, Doja Cat czy Lil Nas X, twierdzi, że należy mu się współautorstwo czterech utworów Young.

Wokalistka stanowczo odrzuca te zarzuty, a w jej imieniu sprawę w sądzie złożyli prawnicy Sony Music Publishing.

Oficjalne oświadczenie prawników Loli Young

„Z ogromnym rozczarowaniem, szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń, zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć na roszczenia Cartera Langa, dotyczące praw autorskich do czterech piosenek Loli Young. W imieniu naszej klientki wnieśliśmy sprawę do sądu” – napisano w komunikacie. „Twierdzenia Langa są stanowczo odrzucane i nie pozwolimy, aby reputacja i integralność Loli były kwestionowane – szczególnie tak długo po nagraniach i ustaleniu warunków umów” – dodano.

Spór trwa od miesięcy

Nie ujawniono, o które piosenki dokładnie chodzi. Prawnicy podkreślają, że Lola zawsze przyznaje autorstwo tam, gdzie jest to zasadne, a cały spór ciągnie się od kilku miesięcy.

Problemy zdrowotne i odwołane koncerty

Ta sprawa prawna nakłada się na trudny moment w karierze Loli. Podczas występu na festiwalu All Things Go w Nowym Jorku (27 września) wokalistka zasłabła i została zniesiona ze sceny przez ekipę medyczną. Wkrótce później ogłosiła, że odwołuje całą jesienną trasę w Wielkiej Brytanii i na razie „znika ze sceny”.

„Bardzo boli mnie to, że muszę odwołać wszystkie zobowiązania na najbliższy czas. Przykro mi, że zawiodłam fanów, którzy kupili bilety – boli mnie to bardziej, niż mogę opisać” – napisała w oświadczeniu.

Sukces i nowe albumy

Mimo trudności, „Messy” pozostaje jednym z największych hitów 2025 roku, a Young w maju odebrała nagrodę Rising Star na Ivor Novello Awards. W zeszłym miesiącu wydała także swój drugi album „I’m Only Fucking Myself”, który zebrał mieszane, ale raczej pozytywne recenzje.