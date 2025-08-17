LL COOL J poprowadzi MTV Video Music Awards 2025: historyczny debiut ikony hip-hopu

Legendarny raper i ikona popkultury LL COOL J po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi w roli głównego gospodarza gali MTV Video Music Awards 2025. To historyczny moment, który wpisuje się w długą tradycję jego obecności na scenie muzycznej.

Kiedy i gdzie odbędzie się gala MTV VMA 2025?

Ceremonia odbędzie się 7 września 2025 roku w nowojorskiej UBS Arena. Po raz pierwszy w historii będzie transmitowana nie tylko na antenie MTV, ale również w stacji CBS.

Polscy widzowie będą mogli obejrzeć transmisję na żywo w nocy z 7 na 8 września o godz. 2:00 na antenie MTV. Powtórkę zaplanowano tego samego dnia o godz. 10:20.

LL COOL J – legenda hip-hopu i zdobywca nagród

LL COOL J to jeden z najważniejszych artystów w historii rapu. To właśnie on jako pierwszy raper w 1997 roku zdobył prestiżową nagrodę Video Vanguard Award. Jego pierwsza statuetka MTV VMA „Moon Person” trafiła do niego już w 1991 roku w kategorii Best Rap.

Artysta wielokrotnie zachwycał występami na scenie VMA – od jubileuszu 50-lecia hip-hopu w 2023 roku, po spektakularne świętowanie 40-lecia Def Jam Recordings w 2024 roku, gdzie wystąpił obok Public Enemy.

Nominacja w kategorii Best Hip-Hop

Dla LL COOL J tegoroczna edycja gali będzie szczególnie wyjątkowa. Oprócz roli prowadzącego, raper jest nominowany do nagrody w kategorii Best Hip-Hop za singiel Murdergram Deaux z gościnnym udziałem Eminema, pochodzący z albumu THE FORCE (2024).

MTV VMA 2025 – jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku

Pełna lista artystów i gości specjalnych zostanie ogłoszona wkrótce, jednak już teraz wiadomo, że MTV VMA 2025 zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku, celebrujące kreatywność, różnorodność i globalny wpływ muzyki.