Lil Durk wygrywa w sądzie – jego teksty nie będą dowodem w procesie o zlecenie morderstwa

Sukces prawny Lil Durka przed zbliżającym się procesem

Lil Durk odniósł ważne zwycięstwo w swojej batalii sądowej – sędzia orzekł, że teksty jego piosenek nie mogą być używane jako dowód w sprawie o zlecenie morderstwa, w której raper jest oskarżony. Choć artysta po raz kolejny został pozbawiony możliwości wyjścia za kaucją, jego obrońcy skutecznie zakwestionowali próbę wykorzystania muzyki jako materiału dowodowego.

Prokuratura chciała wykorzystać utwór „Wonderful Wayne & Jackie Boy”

Wcześniejsze zarzuty wobec rapera opierały się między innymi na analizie tekstu piosenki „Wonderful Wayne & Jackie Boy”, w której – według prokuratorów – Lil Durk miał szczegółowo opisać atak na Quando Rondo z 2022 roku, w wyniku którego zginął kuzyn Rondo.

Prawnicy rapera udowodnili jednak, że utwór został nagrany i opublikowany na wiele miesięcy przed zdarzeniem, co zrujnowało linię oskarżenia.

Lil Durk oskarżony o zlecenie zabójstwa

Lil Durk ma rzekomo stać za zleceniem morderstwa Quando Rondo, co miałoby być odwetem za śmierć King Vona, bliskiego przyjaciela rapera, który zginął dwa lata wcześniej. Obecnie Lil Durk przebywa w areszcie i czeka na rozprawę, która odbędzie się 2 czerwca.

Rodzina rapera zabiera głos: „To nie jest sprawiedliwość”

Rodzina rapera opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych, ostro krytykując działania władz:

„Niedawne wydarzenia w sprawie Durka ujawniają brutalną prawdę: rząd przedstawił fałszywe dowody przed wielką ławą przysięgłych. To nie jest sprawiedliwość.”

Rodzina zwróciła uwagę, że muzyka Lil Durka to forma ekspresji i narzędzie do uzdrawiania, a nie dowód przestępstwa:

„Durk zawsze używał muzyki, by opowiadać historie i leczyć ból – a teraz te same teksty mają być użyte przeciwko niemu. Nie możemy milczeć, gdy czarnoskórzy artyści są karani za swoją twórczość. Rap to sztuka.”