Lewis Capaldi wraca z nowym singlem o depresji, stanach lękowych i brakiem wiary w siebie

Po długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi, Lewis Capaldi powraca na scenę z przejmującym singlem „Survive”. Wokalista nie tylko śpiewa o bólu i lękach, ale również daje nadzieję – sobie i innym.

Lewis Capaldi i walka z zespołem Tourette’a

W 2022 roku Lewis Capaldi poinformował, że choruje na zespół Tourette’a. Wzmożone tiki nerwowe i napięcie emocjonalne znacząco utrudniały mu koncertowanie, co stało się szczególnie widoczne podczas występu na festiwalu Glastonbury 2023. Gdy nie był w stanie dokończyć „Someone You Loved”, tłum przejął śpiew, a artysta ze wzruszeniem zszedł ze sceny. Wkrótce ogłosił zawieszenie kariery na czas nieokreślony.

„Survive” – poruszająca opowieść o depresji i nadziei

Nowy singiel „Survive” to emocjonalna spowiedź artysty, który przez ostatnie miesiące zmagał się z depresją, stanami lękowymi i brakiem wiary w siebie. W piosence słyszymy słowa:

„Przez większość nocy boję się, że nie jestem wystarczająco dobry”. „Przysięgam na Boga, że przetrwam. Nawet jeśli mnie to zabije, postaram się wstać”.

Utwór powstał we współpracy z Romans, współtwórcą megahitu „Someone You Loved”. Reżyserem teledysku został Henry Dockrill, znany m.in. z pracy dla Sama Fendera i Post Malone’a.

Powrót na scenę i występy charytatywne

Lewis Capaldi powrócił na scenę w maju 2025 roku, występując m.in. podczas Mental Health Awareness Week w Wielkiej Brytanii. Wziął udział w koncercie organizowanym przez CALM (Campaign Against Living Miserably) – organizację wspierającą osoby w kryzysie psychicznym. Jego występy były skromne, ale pełne emocji i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.

Kim jest Lewis Capaldi?

Lewis Capaldi to szkocki wokalista, który zyskał światową sławę dzięki debiutanckiemu albumowi „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” (2019). Jego utwór „Someone You Loved” stał się najczęściej streamowaną brytyjską piosenką w historii. Druga płyta „Broken By Desire To Be Heavenly Sent” (2023) przyniosła kolejne sukcesy, w tym hity „Pointless”, „Forget Me” i „Wish You The Best”.

O życiu Capaldiego opowiada również dokument „How I’m Feeling Now”, dostępny na platformie Netflix. Pokazuje on zmagania artysty z presją sławy, zdrowiem psychicznym i wymaganiami branży muzycznej.