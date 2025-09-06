Szukaj
Legendarny raper został właścicielem drużyny baseballowej. Chce ją nazwać na cześć jednego ze swoich numerów

Hip-hop i baseball łączą siły w Long Beach

2025.09.06

Legendarny raper został właścicielem drużyny baseballowej. Chce ją nazwać na cześć jednego ze swoich numerów

Warren G współwłaścicielem drużyny baseballowej – chce nazwać ją „Regulators”

Legenda hip-hopu, Warren G ogłosił, że został współwłaścicielem nowej drużyny baseballowej w swojej rodzinnej miejscowości Long Beach w Kalifornii. Zespół będzie grał w Pioneer Baseball League, a inauguracyjny sezon zaplanowano na 2026 rok.

„Regulators” – hołd dla kultowego hitu

Raper planuje nazwać drużynę „Regulators”, nawiązując do swojego słynnego utworu z 1994 roku nagranego wspólnie z Nate Doggiem. Piosenka „Regulate” uznawana jest za klasyk rapu i symbol ery G-Funku. Warren G podkreśla, że zespół będzie reprezentował Long Beach w pełnym tego słowa znaczeniu.

Plany kadrowe i wsparcie gwiazd

Warren G chce, aby do sztabu szkoleniowego dołączył Tony Gwynn Jr., były zawodnik MLB i również mieszkaniec Long Beach. To jednak nie koniec planów – artysta zapowiada, że na mecze drużyny mogą przyciągnąć także inne gwiazdy muzyki, w tym Snoop Dogga i lokalnych artystów związanych z kulturą LBC.

Baseball w kulturze młodzieżowej

W rozmowie Warren G odniósł się również do słów Deiona Sandersa, który twierdził, że młodzież z czarnej społeczności odchodzi od baseballu, bo sport ten „nie jest cool”. Według rapera to kwestia regionalna – sam dorastał w Kalifornii, grał w baseball i chce, by młodzież z Long Beach również zainteresowała się tą dyscypliną.

