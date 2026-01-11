Legendarna aktorka w najnowszym teledysku Blue Cafe

Blue Café wraca z nową muzyczną propozycją. Singiel „Remedium”, którego premiera odbyła się 9 stycznia 2026 roku, już teraz zapowiada się na kolejny ważny punkt w dorobku zespołu i potencjalny przebój, który mocno rezonuje z emocjami słuchaczy.

„Remedium” – muzyczna opowieść o uzdrowieniu i powrocie do siebie

Nowy utwór Blue Café to refleksyjna i uniwersalna historia o drodze do wewnętrznego uzdrowienia. „Remedium” opowiada o poszukiwaniu lekarstwa na wszystko to, co odbiera nam spokój, sen i możliwość złapania głębokiego oddechu. To piosenka o zatrzymaniu się, o powrocie do własnych wartości i do tego, co w życiu naprawdę istotne.

W warstwie tekstowej wybrzmiewa przekaz, że prawdziwe remedium często nie kryje się w spektakularnych rozwiązaniach, lecz w prostych, a jednocześnie niezwykłych momentach – ciszy, uważności, obecności drugiego człowieka, bliskości i chwili pauzy w pędzącym świecie.

Teledysk z udziałem Grażyny Szapołowskiej

Do udziału w teledysku do singla „Remedium” zespół Blue Café zaprosił legendę polskiego kina – Grażynę Szapołowską. Jej obecność nadaje klipowi wyjątkowej głębi i artystycznego ciężaru. Wizualna strona teledysku doskonale współgra z emocjonalnym przekazem utworu, tworząc spójną, symboliczną i zapadającą w pamięć całość.

Wyjątkowa oprawa graficzna singla

Na okładkę singla „Remedium” wybrano obraz „Złote myśli” autorstwa Marii Puszki. Dzieło malarki idealnie koresponduje z przesłaniem piosenki, podkreślając jej introspekcyjny charakter i estetyczną wrażliwość zespołu.