Lauryn Hill zagrała dla pustego stadionu. Organizatorzy biorą na siebie winę

foto: P. Tarasewicz

Lauryn Hill pojawiła się zgodnie z planem – koncert rozpoczął się po 2:30 w nocy

Lauryn Hill miała być jedną z głównych gwiazd ostatniego dnia Essence Festival 2025 w Nowym Orleanie. Artystka, znana z legendarnego albumu The Miseducation of Lauryn Hill, miała pojawić się na scenie Caesars Superdome tuż po północy. Jednak przez opóźnienia wcześniejszych występów weszła na scenę dopiero o godzinie 2:30 w nocy.

Z powodu tak późnej godziny znaczna część publiczności – spośród ponad 80 000 obecnych wcześniej widzów – zdążyła już opuścić stadion. W efekcie Hill wystąpiła dla niemal pustej areny.

Profesjonalizm mimo pustek – Lauryn Hill dała z siebie wszystko

Pomimo niemal pustych trybun, Lauryn Hill zagrała pełny, zaangażowany koncert. Z entuzjazmem odpowiadała na prośby fanów, utrzymywała kontakt z publicznością i nawet zaprosiła na scenę swoich synów: Ziona i YG Marleya. Koncert zakończył się około 3:37 nad ranem.

Nagrania z wydarzenia szybko trafiły do sieci, a fani komentowali występ jako „intymny, emocjonalny i absolutnie wyjątkowy”.

Organizatorzy Essence Festival biorą winę na siebie

Po fali krytyki, jaka pojawiła się w mediach społecznościowych, Essence Festival wydał oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że opóźnienia nie były winą Lauryn Hill. Wręcz przeciwnie – artystka stawiła się na czas i była gotowa do występu zgodnie z harmonogramem.

W poście opublikowanym na Instagramie organizatorzy napisali:

„The delay? Not hers. We will take that. Put some respect on her name.”

Fani stają w obronie Lauryn Hill – „To nie jej wina”

W komentarzach pod relacjami z koncertu internauci masowo stanęli w obronie piosenkarki. Wielu podkreślało, że Hill jest znana z opóźnień, ale tym razem była punktualna. Prawdziwą przyczyną nocnego występu były problemy z organizacją całego dnia festiwalu.

„She showed up. That’s what matters.”

„It wasn’t her fault. She waited hours.”

Tego typu komentarze dominowały zarówno na X (dawniej Twitterze), jak i w sekcjach komentarzy pod artykułami z People, EW, NME i New York Post.