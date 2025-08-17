Szukaj
Twórcy zawarli pakt. Reszta jest w Waszych rękach.

2025.08.17

opublikował:

Latwogang woził Eda Sheerana po Wrocławiu. Teraz nagra z nim piosenkę?

fot. Instagram / @latwogang

Spacerując w weekend po wrocławskim rynku i okolicach, można było spotkać nietypowy duet. Latwogang i Ed Sheeran jeździli razem na dwuosobowym rowerze, oglądając miasto, a także… planując współpracę.

W trakcie wspólnej przejażdżki Latwogang zapytał Eda, czy jest taka liczba lajków pod tiktokiem, po której Brytyjczyk zgodzi się nagrać wspólną piosenkę z polskim twórcą. Ed szybko znalazł w głowie taką liczbę.

Ed Sheeran i Latwogang nagrają wspólną piosenkę?

Zróbmy tak – jeśli wbijesz milion polubień, zrobimy jedną z moich piosenek po polsku – zadeklarował Anglik.

Pięć godzin po publikacji tiktoka polubiło go już ponad 700 tys. osób. Wygląda więc na to, że Ed Sheeran śpiewający po polsku jest wyłącznie kwestią czasu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez latwogang (@latwogang)

