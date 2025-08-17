Latwogang woził Eda Sheerana po Wrocławiu. Teraz nagra z nim piosenkę?

fot. Instagram / @latwogang
Spacerując w weekend po wrocławskim rynku i okolicach, można było spotkać nietypowy duet. Latwogang i Ed Sheeran jeździli razem na dwuosobowym rowerze, oglądając miasto, a także… planując współpracę.
W trakcie wspólnej przejażdżki Latwogang zapytał Eda, czy jest taka liczba lajków pod tiktokiem, po której Brytyjczyk zgodzi się nagrać wspólną piosenkę z polskim twórcą. Ed szybko znalazł w głowie taką liczbę.
Ed Sheeran i Latwogang nagrają wspólną piosenkę?
– Zróbmy tak – jeśli wbijesz milion polubień, zrobimy jedną z moich piosenek po polsku – zadeklarował Anglik.
Pięć godzin po publikacji tiktoka polubiło go już ponad 700 tys. osób. Wygląda więc na to, że Ed Sheeran śpiewający po polsku jest wyłącznie kwestią czasu.
