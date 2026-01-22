Lady Gaga przekazała 200 tysięcy dolarów dzieciom z Warszawy. Ogromne wsparcie dla zdrowia psychicznego młodych

fot. mat. pras.

Lady Gaga po raz kolejny udowadnia, że jej działalność charytatywna nie jest jedynie wizerunkowym gestem. Za pośrednictwem fundacji Born This Way Foundation artystka przekazała łącznie 200 tysięcy dolarów na wsparcie dzieci i młodzieży z Warszawy. Środki trafiły do dwóch polskich organizacji, które od lat działają na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Dwie warszawskie organizacje z grantami po 100 tysięcy dolarów

Wsparcie zostało przyznane w ramach międzynarodowej inicjatywy Kindness in Community Fund, w której rozdysponowano aż 5 milionów dolarów pomiędzy 55 organizacji z 11 krajów. Każda z wybranych instytucji otrzymała grant w wysokości 100 tysięcy dolarów.

Wśród beneficjentów znalazły się dwie fundacje z Warszawy:

GrowSPACE – organizacja wspierająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, w szczególności osób ze społeczności LGBT+, narażonych na wykluczenie i przemoc,

Warsaw House – fundacja przeciwdziałająca kryzysowi bezdomności, oferująca pomoc psychologiczną oraz wsparcie ekonomiczne młodym ludziom.

Wyjątkowy program wybierany przez młodych

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nominacje do programu Kindness in Community Fund pochodzą bezpośrednio od młodych osób – m.in. uczniów szkół średnich – które wskazują organizacje realnie pomagające im w codziennych problemach.

Dzięki temu przyznane granty są nie tylko wyróżnieniem, ale również odpowiedzią na autentyczne potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysami psychicznymi.

GrowSPACE zabiera głos: „To realna odpowiedź na potrzeby młodych”

Do wyróżnienia odniosła się już fundacja GrowSPACE. Dominik Kuc z zarządu organizacji podkreślił wagę otrzymanego wsparcia:

„To wielka odpowiedzialność, ponieważ nominacje do programu Kindness in Community Fund pochodzą bezpośrednio od naszych beneficjentów, np. ze szkół średnich w całym kraju. To dla nas ogromne wyróżnienie i realna odpowiedź na rosnące potrzeby młodych ludzi. Chcemy pokazać, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest powodem do wstydu.”

Lady Gaga od lat angażuje się w pomoc potrzebującym

Lady Gaga od lat otwarcie mówi o własnych problemach ze zdrowiem psychicznym i konsekwentnie angażuje się w inicjatywy wspierające młodych ludzi na całym świecie. Fundacja Born This Way realizuje projekty związane z dobrostanem psychicznym, akceptacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz wykluczeniu społecznemu.

Przekazanie 200 tysięcy dolarów dla dzieci i młodzieży z Warszawy to kolejny dowód na to, że działania artystki mają realny, globalny zasięg i przekładają się na konkretne formy pomocy.