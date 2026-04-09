Lady Gaga i Doechii łączą siły w uwtorze promującym film „The Devil Wears Prada 2”

Lady Gaga oraz Doechii nagrały wspólny utwór „Runway”, który pojawi się w nadchodzącym filmie The Devil Wears Prada 2. Fragment piosenki można już usłyszeć w pierwszym zwiastunie produkcji, gdzie towarzyszy dynamicznemu, tanecznemu klimatowi.

Pierwsza zapowiedź hitu

Nowy singiel „Runway” wybrzmiewa w teaserze filmu, dając fanom przedsmak tej wyjątkowej współpracy. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych połączeń 2026 roku, łączące doświadczenie Gagi z nowoczesnym stylem Doechii.

Gaga zachwycona Doechii

Lady Gaga wielokrotnie podkreślała swój podziw dla młodszej artystki. W wywiadzie dla British Vogue mówiła:

„Nieczęsto zdarza się ktoś, kto od samego początku pisze jak legenda. Taka jest dla mnie Doechii.”

Artystka doceniła również emocjonalność i odwagę w tekstach Doechii, nazywając jej twórczość wyjątkowo autentyczną.

Lady Gaga również na ekranie

Gaga nie tylko współtworzy ścieżkę dźwiękową, ale także pojawi się w filmie. Zdjęcia do jej scen realizowano podczas trasy Mayhem Ball Tour. W ostatnich latach artystka rozwija również karierę aktorską – wystąpiła m.in. w Joker: Folie à Deux oraz zaliczyła cameo w serialu Wednesday.

Problemy zdrowotne i odwołany koncert

Premiera informacji o utworze zbiegła się z problemami zdrowotnymi Gagi. Artystka musiała odwołać koncert w Montrealu z powodu infekcji dróg oddechowych.

„Mój lekarz zdecydowanie odradził mi występ. Nie byłabym w stanie dać Wam koncertu na poziomie, na jaki zasługujecie” – napisała do fanów.

Piosenkarka przeprosiła publiczność, podkreślając, że wcześniejsze występy w mieście były dla niej „magiczne i głęboko znaczące”.