Lady Gaga i Doechii łączą siły w uwtorze promującym film „The Devil Wears Prada 2"

2026.04.09

Lady Gaga oraz Doechii nagrały wspólny utwór „Runway”, który pojawi się w nadchodzącym filmie The Devil Wears Prada 2. Fragment piosenki można już usłyszeć w pierwszym zwiastunie produkcji, gdzie towarzyszy dynamicznemu, tanecznemu klimatowi.

Pierwsza zapowiedź hitu

Nowy singiel „Runway” wybrzmiewa w teaserze filmu, dając fanom przedsmak tej wyjątkowej współpracy. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych połączeń 2026 roku, łączące doświadczenie Gagi z nowoczesnym stylem Doechii.

Gaga zachwycona Doechii

Lady Gaga wielokrotnie podkreślała swój podziw dla młodszej artystki. W wywiadzie dla British Vogue mówiła:

„Nieczęsto zdarza się ktoś, kto od samego początku pisze jak legenda. Taka jest dla mnie Doechii.”

Artystka doceniła również emocjonalność i odwagę w tekstach Doechii, nazywając jej twórczość wyjątkowo autentyczną.

Lady Gaga również na ekranie

Gaga nie tylko współtworzy ścieżkę dźwiękową, ale także pojawi się w filmie. Zdjęcia do jej scen realizowano podczas trasy Mayhem Ball Tour. W ostatnich latach artystka rozwija również karierę aktorską – wystąpiła m.in. w Joker: Folie à Deux oraz zaliczyła cameo w serialu Wednesday.

Problemy zdrowotne i odwołany koncert

Premiera informacji o utworze zbiegła się z problemami zdrowotnymi Gagi. Artystka musiała odwołać koncert w Montrealu z powodu infekcji dróg oddechowych.

„Mój lekarz zdecydowanie odradził mi występ. Nie byłabym w stanie dać Wam koncertu na poziomie, na jaki zasługujecie” – napisała do fanów.

Piosenkarka przeprosiła publiczność, podkreślając, że wcześniejsze występy w mieście były dla niej „magiczne i głęboko znaczące”.

Tagi


Popularne newsy

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Kinny
NEWS

Kinny Zimmer błyskawicznie odpowiada na diss Okiego

Apolonbia Krol Lyskacz
NEWS

Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny’ego Zimmera. Cztery premierowe utwory w jednym video

Kanye West
NEWS

Rząd zablokował wjazd Kanye Westa do Wielkiej Brytanii. Wireless Festival odwołany 

Kanye West
NEWS

Organizator Wireless Festival: Pepsi początkowo zatwierdziło booking Kanye Westa 

White 2115
NEWS

White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

Polecane

CGM
Kanye West

Były ochroniarz Kanye Westa domaga się niemal miliona dolarów odszkodo ...

Kolejne problemy prawne rapera

50 sekund temu

CGM
Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi ...

"Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?"

38 minut temu

CGM
Cardi B Am I drama 2025

Cardi B ofiarą oszustwa. Złodzieje wydali 60 tysięcy dolarów z jej kar ...

Ostra reakcja raperki

1 godzinę temu

CGM
Fagata 2026 Ig

Fagata miała już mieszknanie – teraz kupiła dom. W wieku 25 lat

Influencerka i aspirująca raperka została właścicielką domu

1 godzinę temu

CGM
Kazik 2019 @piotr_tarasewicz @cgm.pl

Kazik Staszewski wraca do feralnego koncertu. Muzyk przyznaje, że wcze ...

Ból, stres i brak kontroli

1 godzinę temu

CGM
Roxie Kevin IG 2026

Ksiądz z ambony stwierdził, że Roksana Węgiel nie zapłaciła za ślub. D ...

Share Tweet Wokół ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mglej znów

1 godzinę temu