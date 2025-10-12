Szukaj
Lady Gaga dołącza do obsady „Diabeł ubiera się u Prady 2”

W nowej produkcji wystąpią również Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt

2025.10.12

opublikował:

Lady Gaga dołącza do obsady „Diabeł ubiera się u Prady 2”

fot. mat. pras.

Lady Gaga oficjalnie dołączyła do obsady sequela kultowego filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, który powstaje prawie 20 lat po premierze oryginału. W nowej produkcji wystąpią również Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt.

Lady Gaga na planie filmu

Deadline informuje, że piosenkarka i aktorka pojawiła się ostatnio na planie, choć jej rola wciąż pozostaje nieujawniona. Premiera filmu została zaplanowana na 1 maja 2026 roku. Fabuła skupi się na postaci Mirandy Priestly (Streep), która musi zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej branży prasowej.

 

Lady Gaga – od muzyki do dużego ekranu

W ostatnich latach Lady Gaga łączy karierę muzyczną z aktorską. Wystąpiła m.in. w American Horror Story: Hotel oraz w sezonie Wednesday, a jej największy sukces aktorski to rola w filmie A Star Is Born (2018), za którą zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną „Shallow” oraz nominację do Oscara dla najlepszej aktorki.

W ubiegłym roku zagrała również Harleen Quinzel / Harley Quinn w filmie Joker: Folie à Deux, który mimo chwalonej kreacji aktorskiej nie odniósł sukcesu kasowego.

Intensywny rok artystyczny Lady Gagi

Rok 2025 był dla Gagi bardzo pracowity – w marcu wydała swój szósty album studyjny „Mayhem”, promowała go podczas SNL, a w kwietniu wystąpiła na Coachelli. W lipcu rozpoczęła światową trasę koncertową The Mayhem Ball, w tym rezydenturę w Londynie na The O2, którą recenzenci określili jako „bezbłędny teatr pop od prawdziwej ikony muzyki”.

Powrót na duży ekran

Dołączenie Lady Gagi do „Diabeł ubiera się u Prady 2” pokazuje, że artystka nie tylko kontynuuje karierę muzyczną, ale również konsekwentnie rozwija swoje portfolio aktorskie, łącząc popkulturową obecność z dużym ekranem.

