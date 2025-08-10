Szukaj
Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

„Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich"

2025.08.10

opublikował:

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

Foto: pawelcegielskipl / Instagram

Podczas koncertu w Krakowie w ramach Męskiego Grania 2025 zespół Kwiat Jabłoni publicznie wyraził solidarność z Palestyńczykami. Artyści zachęcili fanów do aktywnego wsparcia oraz śledzenia źródeł informacji dotyczących sytuacji w Strefie Gazy.

„Free Palestine” na scenie Męskiego Grania

W specjalnym wpisie na Instagramie członkowie Kwiatu Jabłoni odnieśli się do aktualnych wydarzeń:

„Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich. Oczy świata zwrócone dziś na Palestynę mają moc zmiany. Wstrząsające obrazy ze Strefy Gazy wpędzają w poczucie bezradności, ale nie mogą nas paraliżować” – napisali.

Zespół zaapelował do obserwowania i wspierania profili takich jak @gazafreedomflotilla czy @eye.on.palestine, a także polsko-palestyńskiego stowarzyszenia @inicjatywakaktus.

Wsparcie poprzez zbiórki i edukację

Kwiat Jabłoni zachęcił fanów do wspierania indywidualnych zbiórek Palestyńczyków oraz śledzenia rzetelnych źródeł informacji. Jak podkreślili muzycy, wspólne działania mogą realnie wpłynąć na świadomość społeczną.

„Razem mamy siłę wpływania na świat. Free Palestine 🇵🇸♥️✌🏻” – podsumowali w poście.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kwiat Jabłoni (@kwiatjabloni)

