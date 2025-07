Kult zagra na tvn-owskim festiwalu w Sopocie. Fani nie kryją oburzenia

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kult wraca na scenę festiwalową

Zespół Kult z Kazikiem Staszewskim na czele pojawi się na scenie Top of the Top Sopot Festival. To wydarzenie transmitowane będzie przez TVN, a koncert Kultu zaplanowany jest jako jeden z głównych punktów muzycznego programu. Występ zapowiedziano jako „bezkompromisowy, energetyczny i bez zbędnych fajerwerków” – taki, jakim od lat postrzegany jest ten legendarny zespół.

Powrót, który podzielił fanów

Decyzja Kultu o udziale w festiwalu wywołała mieszane reakcje. Fani szybko przypomnieli tekst utworu „12 groszy”, w którym Kazik krytycznie odnosił się do artystów występujących w Sopocie.

„Wpierw Dezerter, potem radio, Muzyczna Jedynka / Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję / I festiwal w Sopocie, jaki ochlaj i wyżerka / Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach” – wrócił jak bumerang w komentarzach.

Wielu internautów zarzuca zespołowi hipokryzję, pisząc m.in.:

„Za rok Eurowizja?”

„Cóż… Chyba ciężko iść przez całe życie prosto.”

„Sprzedali się jak wszyscy.”

Przypomnienie Opola z 2012 roku

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kult występuje na festiwalu organizowanym przez ogólnopolską telewizję. W 2012 roku pojawili się w Opolu, co już wtedy spotkało się z niezadowoleniem części fanów. Teraz historia się powtarza – fani pytają, czy zespół nie łamie własnych zasad i ideałów.

Organizatorzy liczą na mocny występ

Organizatorzy Top of the Top Sopot Festival podkreślają wyjątkowość zespołu Kult, wskazując na jego wieloletnią obecność na polskiej scenie i wierność własnemu stylowi. Mimo kontrowersji związanych z udziałem w imprezie telewizyjnej, organizatorzy spodziewają się wysokiej frekwencji i mocnego odbioru ze strony publiczności.