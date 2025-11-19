CGM

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Jej show zobaczy ponad 100 tysięcy osób

2025.11.19

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Ewa Farna podbija Czechy

Ewa Farna nie ma sobie równych w Czechach. Po błyskawicznym wyprzedaniu stadionu Fortuna Arena, artystka dodała kolejne daty koncertów, aż w końcu zaplanowano trzeci występ w największym tego typu obiekcie w Pradze. Jej show zobaczy ponad 100 tysięcy osób, co czyni ten sukces historycznym dla czeskiej i polskiej sceny muzycznej.

Kariera i sukcesy artystki

Ewa Farna zadebiutowała na czeskim rynku w 2006 roku, a kilka lat później zdobyła również serca polskich słuchaczy albumem „Cicho”. Jej twórczość balansuje między popem i rockiem, a charyzma oraz autentyczność przyciągnęły wierne grono fanów po obu stronach granicy.

W ostatnim czasie o Ewie zrobiło się głośno, gdy podczas koncertu w Pradze do wspólnego wykonania utworu „Na ostří nože” zaprosiła ją sama Dua Lipa. Wykorzystując szum medialny wokół tego niespodziewanego duetu, Farna ogłosiła trasę klubową w Polsce – „Nie ma lipy Tour”, obejmującą siedem miast, gdzie wszystkie koncerty zostały wyprzedane.

Trzeci wyprzedany stadion w Czechach

Ostatnie lata pokazują, że głównym polem sukcesów Ewy Farnej stały się Czechy. Wokalistka wyprzedała dwa koncerty na Fortuna Arena w Pradze, która może pomieścić aż 35 tysięcy osób. Ze względu na ogromne zainteresowanie, dodano trzecią datę. Koncerty odbędą się 13, 14 i 16 czerwca 2026 roku.

Ewa podkreśla emocje związane z tym sukcesem:

„Poziom emocji – maksimum! 2x wyprzedany stadion Eden. Uświadomiłam sobie to chyba dopiero podczas kręcenia tego wideo, dopiero teraz do mnie dotarło. To nie są tylko puste słowa, lecz dowód na to, że tak wiele ludzi naprawdę tam przyjdzie i daje mi pewność, że mogę im przygotować wyjątkowy koncert. Doceniam wasze zaufanie i robimy wszystko, żebyście bawili się najlepiej.”

Fortuna Arena zamienia się w królestwo Ewy Farnej

Na co dzień Fortuna Arena, znana także jako Eden, jest domem piłkarskich zmagań. W czerwcu 2026 roku zamieni się jednak w scenę muzyczną dla Ewy Farnej. Trzy koncerty będą centralnym punktem obchodów 20-lecia działalności artystycznej 32-letniej artystki.

Zapowiadane show ma obejmować zarówno największe hity, jak i mniej znane utwory, tworząc pełny przekrój jej twórczości. Organizatorzy zapowiadają muzyczno-wizualny spektakl, który podkreśli wyjątkową wagę jubileuszu i uczyni koncerty wydarzeniem nie tylko muzycznym, ale również wizualnym.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Ewa Farna (@ewa_farna93)

