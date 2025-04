„KONTRA” VAE VISTICA czyli energia tłumu, głos jednego artysty

fot. mat. pras.

„KONTRA” to kolejny singiel z koncepcyjnego albumu „TON 618” autorstwa VAE VISTICA. To moment przełomowy w tej dźwiękowej podróży: intensywny, żywy, pulsujący emocją zbiorowości.

„KONTRA” to pierwszy utwór w tym projekcie, w którym artysta nie jest sam – w teledysku udział wzięli fani, nadając mu zupełnie nowy wymiar. Ich obecność nie tylko wzmacnia przekaz, ale i symbolizuje energię, która rodzi się we wspólnocie. To manifest – głos przeciwko obojętności, zbudowany z wielu głosów, ale płynący z jednego źródła.

„TON 618” już dostępny

Brzmieniowo „KONTRA” balansuje między elektroniką a żywym napięciem bębnów i emocjonalnego wokalu. To utwór, który nie tylko opowiada, ale wciąga – w rytm, w przekaz, w tłum.

Album „TON 618” ukazał się 4 kwietnia, domykając koncepcyjną historię zapowiadaną wcześniej przez „Atrap”, „MŁODY YAKUZA”, „PULS” i „TON 618”.