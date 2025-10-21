Szukaj
CGM

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Symboliczne zakończenie pewnej ery

2025.10.21

opublikował:

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Legenda polskiego hip-hopu – zespół Pokahontaz – oficjalnie kończy działalność pod tą nazwą. Rahim i Fokus ogłosili, że po ponad dwóch dekadach współpracy postanawiają porzucić markę Pokahontaz i kontynuować karierę muzyczną pod własnymi pseudonimami.

Trasa „Receptura” jako pożegnanie

Aktualna trasa koncertowa, upamiętniająca jubileuszowy album „Receptura” z 2004 roku, pełni rolę symbolicznego pożegnania z dawną nazwą. „Nagranie pięciu płyt pod tym szyldem to była alienacja” – przyznał Rahim, zapowiadając nowy rozdział w swojej karierze.

Dlaczego zmiana nazwy?

Po rozpadzie Paktofoniki, Pokahontaz stanowiło kontynuację muzycznej drogi Rahima i Fokusa. Teraz artyści chcą wrócić do swoich indywidualnych tożsamości artystycznych
.
Według Rahima, nazwa Pokahontaz straciła medialną moc, a solowe pseudonimy mogą przynieść większe możliwości promocyjne.

Co dalej – nowy projekt Rahima i Fokusa

Duet zapowiada nową płytę wydaną pod własnymi pseudonimami – bez markowego szyldu Pokahontaz. Materiał ma być refleksją nad życiem, zmianami i dojrzałością artystyczną.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+
NEWS

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+

Sabrina Carpenter: „Nie jestem tylko napalona, jestem też seksualnie naładowana”
NEWS

Sabrina Carpenter: „Nie jestem tylko napalona, jestem też seksualnie naładowana”

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym
NEWS

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”
NEWS

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą
NEWS

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

Polecane

FOTO
Tommy Cash na naszych zdjęciach z koncertu w Stodole

Tommy Cash na naszych zdjęciach z koncertu w Stodole

Artsyta wystąpił we wtorkowy wieczór w Warszawie

1 godzinę temu

CGM
Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunk ...

Arab dementuje słowa Murańskiego

2 godziny temu

CGM
Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. ...

Mocne słowa Pawła na temat imprezowania z politykami

13 godzin temu

CGM
Playboi Carti oskarżony o groźby i napaść na kierowcę w Utah

Playboi Carti oskarżony o groźby i napaść na kierowcę w Utah

Rapermiał miał nie tylko uderzyć kierowcę limuzyny, ale również grozić innemu kierowcy użyciem broni

14 godzin temu

CGM
Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność boli nas wszystkich”

Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność ...

Kazik złoży hołd legendzie polskiego rapu

16 godzin temu

CGM
Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawiałem o tym z Robertem M. On ma porozmawiać z Borixonem”

Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawia ...

Gang Albanii powróci w pełnym skadzie?

16 godzin temu