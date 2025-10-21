Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Legenda polskiego hip-hopu – zespół Pokahontaz – oficjalnie kończy działalność pod tą nazwą. Rahim i Fokus ogłosili, że po ponad dwóch dekadach współpracy postanawiają porzucić markę Pokahontaz i kontynuować karierę muzyczną pod własnymi pseudonimami.

Trasa „Receptura” jako pożegnanie

Aktualna trasa koncertowa, upamiętniająca jubileuszowy album „Receptura” z 2004 roku, pełni rolę symbolicznego pożegnania z dawną nazwą. „Nagranie pięciu płyt pod tym szyldem to była alienacja” – przyznał Rahim, zapowiadając nowy rozdział w swojej karierze.

Dlaczego zmiana nazwy?

Po rozpadzie Paktofoniki, Pokahontaz stanowiło kontynuację muzycznej drogi Rahima i Fokusa. Teraz artyści chcą wrócić do swoich indywidualnych tożsamości artystycznych

.

Według Rahima, nazwa Pokahontaz straciła medialną moc, a solowe pseudonimy mogą przynieść większe możliwości promocyjne.

Co dalej – nowy projekt Rahima i Fokusa

Duet zapowiada nową płytę wydaną pod własnymi pseudonimami – bez markowego szyldu Pokahontaz. Materiał ma być refleksją nad życiem, zmianami i dojrzałością artystyczną.