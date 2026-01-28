CGM

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

2026.01.28

opublikował:

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

David i Victoria Beckhamowie pragną odbudować relacje z synem, Brooklynem Beckhamem, ale stawiają ultimatum: według źródeł, „Nicola musi zniknąć”. Konflikt między parą a jego żoną, Nicolą Peltz, jest główną przeszkodą w pojednaniu.

Burza medialna wywołana przez Brooklyna

26-letni Brooklyn Beckham w mediach społecznościowych oskarżył rodziców o manipulowanie jego małżeństwem i próby ingerencji w relacje z braćmi. Dodatkowo twierdzi, że Beckhamowie naciskali, by zrezygnował z praw do własnego imienia i nazwiska.

Według doniesień, Brooklyn planuje również wydać książkę, w której opowie o życiu jako syn Davida i Victorii, ujawniając szczegóły rodzinnej dynamiki. Konflikt porównywany jest do dramatów księcia Harry’ego i Meghan Markle – media podkreślają napięcie między publiczną marką a więziami rodzinnymi.

Ultimatum Beckhamów

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym. Źródła zbliżone do rodziny ujawniają, że warunkiem jest odsunięcie Nicoli Peltz z życia Brooklyna.

„David i Victoria kochają Brooklyna i boją się go stracić. Przyjęliby go z powrotem natychmiast. Niemniej drugi informator dodaje, że pojednanie nie nastąpi, bo dla nich ’Nicola musi zniknąć z życia Brooklyna’.”

Brooklyn jednak nie zamierza zgodzić się na takie żądanie, podkreślając, że wsparcie żony w ostatnich latach było dla niego większe niż jakiekolwiek wsparcie ze strony rodziców.

Milczenie i różne perspektywy

Pomimo oskarżeń Brooklyna, David i Victoria Beckhamowie publicznie nie komentowali zarzutów. Według bliskich źródeł, rodzice zawsze wspierali nie tylko Brooklyna, ale też jego rodzeństwo: Romeo, Cruza i Harper. Młody Beckham twierdzi natomiast, że kontrolujące zachowania rodziców wywoływały w nim „przytłaczający niepokój”.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

57 minut temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt ...

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

1 godzinę temu

CGM
Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

2 godziny temu

CGM
Empire of the Sun wracają do Polski

Empire of the Sun wracają do Polski

Ikony alternatywnego elektro-popu wystąpią w Warszawie

2 godziny temu