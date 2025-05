Kolejna wielka światowa gwiazda na PGE Narodowym?

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL / East Eventz

Powoli wkraczamy w sezon dużych plenerowych koncertów. W Polsce główną areną takich imprez jest naturalnie PGE Narodowy. Choć warszawski stadion nadal nie zachwyca akustyką, ze względu na pojemność i możliwości produkcyjne jest po prostu pierwszym wyborem dla organizatorów.

W tym roku na stołecznym obiekcie wystąpią m.in. Justin Timberlake, Quebonafide (dwukrotnie), AC/DC, Guns N’ Roses, Imagine Dragons (dwukrotnie), Jennifer Lopez, Iron Maiden, Kendrick Lamar i SZA czy sanah (dwukrotnie). Czy do Warszawy zawita także Bad Bunny? Niewykluczone, choć akurat w tym przypadku bardziej realny wydaje się przyszłoroczny termin.

Zdjęcie nie pozostawia złudzeń

Skąd w ogóle pomysł, że Bad Bunny zawita do stolicy Polski? Nikt nie ogłosił tego koncertu, ale na profilu PGE Narodowego pojawiło się zdjęcie białych krzeseł, które znamy z okładki tegorocznego albumu Bunny’ego „Debí Tirar Más Fotos”. To jednoznaczny sygnał, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się ogłoszenia koncertu artysty. Z racji na to, że lato tuż tuż raczej nie będzie to jednak koncert w 2025. W kalendarzu portorykańskiego gwiazdora znajduje się stadionowy koncert w Londynie w przyszłym roku. Prawdopodobnie właśnie wtedy muzyk będzie koncertował w Europie, w tym w Polsce.

Czekamy na oficjalny komunikat.