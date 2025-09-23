Kluczowe wieści na temat Open’era

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

O tym, że w 2026 r. Open’er Festival odbędzie się po raz 23., wiemy od momentu zakończenia tegorocznej edycji. Dotychczas jednak żegnając się z uczestnikami festiwalu organizatorzy od razu podawali konkretne daty kolejnej edycji. Tym razem było inaczej Alter Art kazał czekać na dokładny termin ponad dwa miesiące.

Open’er Festival w dniach 1-4 lipca 2026 r.

Open’er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca. Dla części uczestników to bardzo ważna informacja, ponieważ rezerwują miejsca noclegowe z dużym wyprzedzeniem. Teraz wreszcie mogą oficjalnie rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji imprezy.

Skoro Alter Art podał daty, to pozostaje nam czekać na informacje o biletach i oczywiście najważniejsze – pierwsze gwiazdy. Czy dowiemy się czegoś w tym tygodniu? Warto śledzić informacje z obozu Alter Artu.