CGM

Kizo z singlem komentującym życie w branży: „Celebryta to nie zawód, za to w kur*ę kur*w i dragów”

Nowy singiel nie jest jedynie kolejnym rapowym manifestem

2026.02.27

opublikował:

Kizo z singlem komentującym życie w branży: „Celebryta to nie zawód, za to w kur*ę kur*w i dragów”

Kizo prezentuje utwór „KC” – numer, który łączy osobisty wątek z mocnym komentarzem do współczesnej branży muzycznej. Choć raper nie szczędzi słów pod adresem show-biznesu, punktując hipokryzję środowiska i różnice pokoleniowe, to właśnie relacja dwojga ludzi stanowi tu najważniejszy element opowieści.

Miłość w cieniu show-biznesu

„KC” to historia o uczuciu, które pomaga utrzymać równowagę w świecie pełnym presji i pokus. Artysta pokazuje się z mniej oczywistej strony – jako człowiek mierzący się z nałogami, tempem życia i ciężarem popularności. W tym wszystkim kluczową rolę odgrywa partnerka, będąca stabilizatorem i wsparciem w celebryckim chaosie.

Osobisty statement

Nowy singiel nie jest jedynie kolejnym rapowym manifestem. To przede wszystkim opowieść o lojalności, wdzięczności i uczuciu, które pozwala nie zatracić się w blasku fleszy. „KC” pokazuje dojrzalsze oblicze artysty i udowadnia, że za scenicznym wizerunkiem stoi człowiek świadomy swoich słabości i potrzeb.

Tagi


Popularne newsy

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo
NEWS

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”
NEWS

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce
NEWS

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata
NEWS

Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

Spotify ogłosiło listę największych popowych hitów ery streamingu
NEWS

Spotify ogłosiło listę największych popowych hitów ery streamingu

Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. W tle możliwe konsekwencje dla Ukrainy
NEWS

Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. W tle możliwe konsekwencje dla Ukrainy

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”
NEWS

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Polecane

CGM
Doda padła ofiarą oszustwa. AI wykorzystała jej nagranie do fałszywej kampanii

Doda padła ofiarą oszustwa. AI wykorzystała jej nagranie do fałszywej ...

Deepfake z udziałem gwiazdy

2 godziny temu

CGM
Blanka zdradziła to, czego nie wiemy o Maliku Montanie

Blanka zdradziła to, czego nie wiemy o Maliku Montanie

„Ma drugą stronę”

2 godziny temu

CGM
Leon Myszkowski o sporze Steczkowskiej i Górniak: „Strzelanie ślepakami do siebie nawzajem”

Leon Myszkowski o sporze Steczkowskiej i Górniak: „Strzelanie ślepakam ...

Syn i manager Justyny o konflikcie z divą

2 godziny temu

CGM
Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa

22 godziny temu

CGM
MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

Mezo i Kasia Wilk wracają razem na scenę, by przypomnieć kultowe hity

22 godziny temu

CGM
Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribute to Andrzej Zaucha

Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribu ...

Hołd dla wyjątkowego talentu

24 godziny temu