Kizo, Diiya, MIÜ i ich „POLSKA VIXA”

Rave’owa energia i słowiański klimat

2026.03.27

Kizo wraca z nowym singlem zapowiadającym nadchodzący album. Utwór „POLSKA VIXA” to energetyczna propozycja, w której gościnnie pojawiają się Diiya oraz MIÜ.

Nowy numer Kizo to połączenie dynamicznych, klubowych brzmień z charakterystycznym, słowiańskim vibe’em. „POLSKA VIXA” idealnie wpisuje się w styl artysty, który od lat dostarcza viralowe hity i taneczne bangery.

Utwór wyróżnia się chwytliwym refrenem, imprezową atmosferą i lekkim, humorystycznym podejściem. To muzyczna mieszanka nowoczesnej elektroniki i swojskiej energii, która szybko wpada w ucho i ma potencjał, by stać się jednym z najpopularniejszych kawałków tej wiosny.

Gościnne zwrotki i produkcja na wysokim poziomie

W singlu pojawiają się Diiya i MIÜ, które wnoszą świeżość i kobiecą energię do utworu. Ich udział nadaje numerowi unikalnego charakteru i urozmaica jego brzmienie.

Za produkcję odpowiadają uznani twórcy: clearmind, BeMelo oraz Koder, którzy zadbali o nowoczesne, klubowe brzmienie i dopracowaną warstwę muzyczną.

Teledysk podkreśla imprezowy klimat

Do utworu powstał również dynamiczny teledysk zrealizowany przez moher.video. Klip utrzymany jest w imprezowej estetyce, pełnej energii i szybkich ujęć, które idealnie oddają klimat utworu.

