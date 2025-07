Kiss cam na koncercie Coldplaya znów w akcji

fot. kadr z wideo

W internecie coraz więcej pisze się o tym, że Andy Byron, były już CEO firmy Astromer, może chcieć pozwać Coldplay za to, że kamera wychwyciła go wśród widzów, kiedy obściskiwał się z kochanką. Prawnicy studzą jednak emocje, przekonując, że Byron i jego partnerka Kristin Cabot, która również pożegnała się z Astromerem, mają nikłe szanse na wygraną, poza tym raczej nie będą chcieli ponownie skupiać na sobie uwagi mediów. Tymczasem kiss cam na kolejnych stadionach, na których występuje Coldplay, nie próżnuje i wyławia kolejnych zakochanych.

Chris Martin śpiewa dla Lionela Messiego i jego żony.

Podczas występu w Miami kamera wytropiła Lionela Messiego i jego żonę Antonelę Roccuzzo. Po minach małżonków widać, że doskonale orientują się w sytuacji związanej z kiss cam i koncertami Coldplaya. Leo i Antonela nie chowali się jednak przed kamerą, za to z przyjemnością wysłuchali fragmentu piosenki zaintonowanego dla nich przez Chrisa Martina.

„Well Leo, my beautiful brother, You and your wife are looking so fine. Thanks for coming today to see our band play, the number one sports person of all time” – zaśpiewał Martin, doceniając dokonania Messiego.