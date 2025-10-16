Kim Kardashian odpowiada na plotki o jej romansie z muzykiem, który obecnie jest jej szwagrem

Kim Kardashian oficjalnie zdementowała plotki, jakoby kiedykolwiek umawiała się z Travisem Barkerem, zanim stał się jej szwagrem.
Gwiazda komentuje dawne spekulacje
Podczas wywiadu w podcaście Call Her Daddy, prowadząca Alex Cooper zapytała Kim, czy kiedykolwiek miała romans z perkusistą Blink-182.
„Nie, nigdy nie miałam. Naprawdę szkoda, że te plotki krążą” – odpowiedziała Kim.
Przyjaźń z Travisem Barkerem
Kim Kardashian przypomniała, że zna Barkera od lat i że zawsze byli tylko przyjaciółmi.
„On umawiał się z Paris Hilton i wszyscy byliśmy znajomymi. Spotykaliśmy się w Amsterdamie podczas ich trasy koncertowej. Nigdy nic między nami nie było” – wyjaśniła Kim.
Komentarz dotyczący książki Travisa
Prowadząca podcast poruszyła także kwestię wspomnianej w 2015 roku książki Travisa Barkera, w której rzekomo przyznał, że miał kiedyś do Kim słabość.
„Nie, nigdy się nie spotkaliśmy w romantycznym kontekście. Kourtney była wtedy obok, wszystko było otwarte, przyjacielskie i super normalne. Nic dziwnego się nie działo” – podkreśliła Kim Kardashian.