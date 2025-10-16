Kim Kardashian odpowiada na plotki o jej romansie z muzykiem, który obecnie jest jej szwagrem

Kim Kardashian oficjalnie zdementowała plotki, jakoby kiedykolwiek umawiała się z Travisem Barkerem, zanim stał się jej szwagrem.

Gwiazda komentuje dawne spekulacje

Podczas wywiadu w podcaście Call Her Daddy, prowadząca Alex Cooper zapytała Kim, czy kiedykolwiek miała romans z perkusistą Blink-182.

„Nie, nigdy nie miałam. Naprawdę szkoda, że te plotki krążą” – odpowiedziała Kim.

Przyjaźń z Travisem Barkerem

Kim Kardashian przypomniała, że zna Barkera od lat i że zawsze byli tylko przyjaciółmi.

„On umawiał się z Paris Hilton i wszyscy byliśmy znajomymi. Spotykaliśmy się w Amsterdamie podczas ich trasy koncertowej. Nigdy nic między nami nie było” – wyjaśniła Kim.

Komentarz dotyczący książki Travisa

Prowadząca podcast poruszyła także kwestię wspomnianej w 2015 roku książki Travisa Barkera, w której rzekomo przyznał, że miał kiedyś do Kim słabość.