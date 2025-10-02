Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Kim Kardashian i Kris Jenner złożyły pozew o zniesławienie przeciwko Rayowi J. Powodem jest wypowiedź rapera, w której sugerował, że celebrytki są objęte federalnym śledztwem o charakterze racketeering (RICO). Prawnicy Kardashianek, z Alexem Spiro na czele, podkreślają, że to nie pierwszy raz, gdy Ray J miał atakować rodzinę i wykorzystywać ich popularność dla własnej korzyści.

W pozwie czytamy, że Ray J „nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian ponad 20 lat temu”.

Wypowiedzi Ray J, które wywołały burzę

Kontrowersyjne słowa padły w dokumencie „United States vs. Sean Combs” wyemitowanym na platformie Tubi. Ray J stwierdził wtedy:

„Jeśli ktoś by mi powiedział, że Kardashianowie zostali oskarżeni o racketeering, mógłbym w to uwierzyć.”

Jeszcze mocniej zaatakował 24 września podczas transmisji na żywo z Chrisean Rock, gdzie ogłosił:

„Feds nadchodzą, nic nie mogę zrobić. To gorsze niż Diddy.”

Według Kim i Kris jego słowa miały „zasiać ziarno podejrzeń” i wywołać wrażenie, że wobec nich toczy się federalne dochodzenie.

Co to jest racketeering

To termin, którym określa się zorganizowaną przestępczość przybierającą formę biznesu i opartą na strategii biznesowej. Jedną z najczęstszych form racketeeringu jest protection racket, polegający na wyłudzaniu pieniędzy w zamian za ochronę, zwykle przed problemem, który stwarza sam wyłudzający. W Stanach Zjednoczonych osoby dopuszczające się takich przestępstw są ścigane na mocy ustawy Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) z 1970 r

Nie pierwszy raz Ray J szokuje

Pozew podkreśla, że Ray J nie pierwszy raz rozprzestrzenia nieprawdziwe informacje o celebrytach. Kilka miesięcy temu twierdził, że miał intymne relacje z raperką Sexyy Red. Po tym, jak jego wypowiedź stała się głośna, artysta przyznał w prywatnej wiadomości, że „żartował i trollował”. Obiecał nawet publiczne przeprosiny, które faktycznie nagrał niedługo później.

Skutki dla Kardashianek

Kim Kardashian i Kris Jenner twierdzą, że działania Ray J spowodowały „poważne i ciągłe szkody w ich życiu prywatnym oraz zawodowym”. Ich prawnik Alex Spiro w rozmowie z TMZ podkreślił:

„Kris Jenner i Kim Kardashian nigdy wcześniej nie wniosły pozwu o zniesławienie, ani nie dawały się rozpraszać plotkom – ale ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru.”

Rodzina domaga się odszkodowania oraz kar finansowych. Ray J w odpowiedzi na pozew zapowiedział, że nie zamierza milczeć.