Kesha wzywa Trumpa do zaprzestania używania swojej muzyki i nazywa go „przestępczym drapieżcą”

Artystka oświadczyła, że nie wyraża zgody na użycie swojej muzyki w celu promowania przemocy .

Kesha dodała: „Miłość zawsze zwycięża nad nienawiścią. Kochajcie siebie nawzajem w takich czasach. Ten rażący brak szacunku dla ludzkiego życia i atak na nasze systemy nerwowe jest przeciwieństwem tego, w co wierzę.”