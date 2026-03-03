Kesha wzywa Trumpa do zaprzestania używania swojej muzyki i nazywa go „przestępczym drapieżcą”

Kesha skrytykowała prezydenta Donald Trump i Biały Dom za wykorzystanie jej utworu w poście w mediach społecznościowych, który – jak twierdzi – podżega do przemocy i grozi wojną.
Sprawa wykorzystania muzyki
10 lutego Biały Dom opublikował na TikToku film pokazujący wojskowy samolot niszczący statek, a w tle grała piosenka Keshy „Blow”.
Artystka oświadczyła, że nie wyraża zgody na użycie swojej muzyki w celu promowania przemocy.
Kesha dodała: „Miłość zawsze zwycięża nad nienawiścią. Kochajcie siebie nawzajem w takich czasach. Ten rażący brak szacunku dla ludzkiego życia i atak na nasze systemy nerwowe jest przeciwieństwem tego, w co wierzę.”
Kolejne uwagi wobec Trumpa
Piosenkarka przypomniała również, że nazwisko Donald Trump występuje w dokumentach Epsteina kilka tysięcy razy, nazywając go „przestępczym drapieżcą”.