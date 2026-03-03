CGM

Kesha wzywa Trumpa do zaprzestania używania swojej muzyki i nazywa go „przestępczym drapieżcą”

Artystka oświadczyła, że nie wyraża zgody na użycie swojej muzyki w celu promowania przemocy

2026.03.03

Kesha skrytykowała prezydenta Donald Trump i Biały Dom za wykorzystanie jej utworu w poście w mediach społecznościowych, który – jak twierdzi – podżega do przemocy i grozi wojną.

Sprawa wykorzystania muzyki

  • 10 lutego Biały Dom opublikował na TikToku film pokazujący wojskowy samolot niszczący statek, a w tle grała piosenka Keshy „Blow”.

  • Artystka oświadczyła, że nie wyraża zgody na użycie swojej muzyki w celu promowania przemocy.

  • Kesha dodała: „Miłość zawsze zwycięża nad nienawiścią. Kochajcie siebie nawzajem w takich czasach. Ten rażący brak szacunku dla ludzkiego życia i atak na nasze systemy nerwowe jest przeciwieństwem tego, w co wierzę.

Kolejne uwagi wobec Trumpa

  • Piosenkarka przypomniała również, że nazwisko Donald Trump występuje w dokumentach Epsteina kilka tysięcy razy, nazywając go „przestępczym drapieżcą”.

