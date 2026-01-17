KęKę wyprzedał tajemniczy halowy koncert w niecałe 24 godziny

KęKę sprzedał komplet biletów, nie zdradzając fanom niemal żadnych szczegółów wydarzenia.

Tajemniczy koncert KęKę w Radomiu

Wczoraj KęKę ogłosił wyjątkowy, owiany tajemnicą koncert w Radomiu. Jedynymi ujawnionymi informacjami były data – 24 kwietnia – oraz miasto. Mimo braku szczegółów dotyczących formuły wydarzenia, gości czy setlisty, bilety zniknęły w ekspresowym tempie.

Gdy dziś przed południem pojawiła się informacja o koncercie, redakcja otrzymała zakulisowy sygnał, że wydarzenie od godziny ma już status sold out.

Halowy koncert wyprzedany w dobę

KęKę po raz kolejny potwierdził swoją mocną pozycję na polskiej scenie rapowej. Wyprzedanie halowego koncertu w niecałe 24 godziny – i to bez klasycznej promocji – jest dowodem ogromnego zaufania fanów.

Sam raper odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych:

– Biorąc pod uwagę, że jedyne informacje, które o nim mieliście, to to, że się odbędzie 24.04, to jest to wyraz bezgranicznego zaufania, którym mnie obdarzacie. W sumie od lat – napisał KęKę.

„Pierwszy raz” – ujawniono tytuł wydarzenia

Z okazji wyprzedania biletów artysta zdradził tytuł koncertu – „Pierwszy raz”. Jak sam podkreśla, może to być pewna wskazówka co do charakteru wydarzenia, choć szczegóły nadal pozostają tajemnicą.

– Może to być jakąś podpowiedzią – komentuje enigmatycznie raper.

– Na dzień koncertu wszyscy obecni na hali stają się radomscy, nawet jeżeli są przyjezdni – dodaje.

Czy będzie dodatkowy termin?

KęKę zapowiedział, że nie planuje podobnych koncertów w innych miastach. Jednocześnie nie wyklucza, że osoby, którym nie udało się kupić biletów, mogą jeszcze dostać swoją szansę.

Artysta przyznaje, że rozważa dodatkowy termin, jednak na ten moment nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.