Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, trafił do szpitala z powodu poważnych komplikacji po operacji usunięcia wyrostka. Artysta poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego stan zdrowia jest poważniejszy niż początkowo zakładano. Kilka godzin temu muzyk zamieścił zdjęcie ze szpitala i opatrzył je komentarzem: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Problemy zdrowotne po operacji wyrostka

W jednym z wpisów Staszewski wyjaśnił:

„Źle wykonano mi zabieg usunięcie wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na Oiomie w szpitalu na Teneterce z rozpoznaniem ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na SOR-ze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie.”

Artysta dodał, że najprawdopodobniej będzie musiał przejść kolejną operację. Wieczorem opublikował również zdjęcie ze szpitalnego łóżka:

„Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni.”

Odwołanie koncertów i trasy

W kolejnym nagraniu Staszewski poinformował, że problemy zdrowotne mogą zmusić go do odwołania dalszej części trasy koncertowej:

„Zostaję zatrzymany w szpitalu na SOR-ze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy, ale trzeba było zakończyć. Próbowałem ratować się, jak mogłem, a g*wno mogłem. Wygląda, że koncerty teneryfskie zakończą obie trasy. Wolę żyć. Pozdrawiam.”

Problemy zdrowotne połączone z kontrowersjami koncertowymi

Kilka dni wcześniej, podczas koncertu w Zielonej Górze, zachowanie Kazika wzbudziło kontrowersje. Artysta tłumaczył, że połączenie leków przeciwbólowych z alkoholem przyczyniło się do jego stanu:

„W trosce o swoje zdrowie chcąc 'ratować się’ przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha – komentował muzyk, przyznając, że takie działanie było poważną lekkomyślnością.”

Muzyk przeprosił fanów i wyraził ubolewanie nad sytuacją: