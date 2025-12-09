Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzyło w ciągu 10 dni, było kompletnie nie do wyobrażenia”

CGM

2025.12.09

Kazik Staszewski ponownie zabrał głos w sprawie swojego stanu zdrowia. Muzyk, który niedawno trafił do szpitala po komplikacjach zdrowotnych, opublikował nowe zdjęcie ze szpitalnego łóżka oraz wydał krótkie, ale ważne oświadczenie. Artysta doprecyzował powody swojej hospitalizacji i sprostował pojawiające się w mediach informacje.

Hospitalizacja Kazika – co się stało?

W czwartek opinię publiczną obiegła informacja, że lider Kultu trafił do szpitala. Początkowo spekulowano, że powodem są komplikacje po operacji usunięcia wyrostka. W tym samym czasie trwała dyskusja po koncercie w Zielonej Górze, z którego część fanów była niezadowolona i domagała się zwrotów biletów.

Krótko później pojawiły się doniesienia, że muzyk trafił na SOR, skąd relacjonował swoje samopoczucie i proces leczenia. Na szczęście jego stan zaczął się poprawiać, a zespół Kult przekazał, że artysta został przeniesiony z OIOM-u i może już samodzielnie pić wodę.

Poruszający wpis Kazika ze szpitala

Kazik opublikował nowe zdjęcie ze szpitalnego łóżka oraz poruszające słowa, odnosząc się do wydarzeń ostatnich dni:

„To, co się wydarzyło w moim życiu w ciągu ostatnich 10 dni, było jeszcze wtedy kompletnie nie do wyobrażenia.”

W dalszej części wpisu artysta zdecydował się sprostować nieścisłości dotyczące przyczyn hospitalizacji. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, muzyk jasno wyjaśnił, że operacja usunięcia wyrostka przebiegła prawidłowo.

Muzyk podkreślił, że jego obecne dolegliwości wynikają z własnych zaniedbań, a nie z błędu lekarskiego. W emocjonalnym wpisie wyjaśnił:

„Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania, jakie poczyniłem, a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka.”

Dodał również, że pierwotne nieporozumienie wynikło z trudności językowych i dramatycznego stanu jego jamy brzusznej:

„Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg – powtarzam – został wykonany prawidłowo, co dotarło do mnie, jak zacząłem to i owo kojarzyć, o co na OIOM-ie niełatwo.”

