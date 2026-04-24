Kaz Bałagane z nowym singlem „Old Money”. Gościnnie w numerze Steez

„Old Money” to utwór mocno osadzony w klasycznym rapowym klimacie

2026.04.24

Kaz Bałagane nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny singiel zapowiadający tajemniczy projekt „FISH & TITS”. Nowy numer „Old Money”, nagrany we współpracy z Steez83, to kolejny krok w budowaniu napięcia wokół nadchodzącego mixtape’u.

„FISH & TITS” – enigmatyczny projekt bez daty premiery

Fani artysty wciąż czekają na konkretne informacje dotyczące wydawnictwa „FISH & TITS”. Na ten moment nie została ujawniona data premiery, a preorder projektu nadal nie ruszył. Mimo to Kaz Bałagane konsekwentnie podgrzewa atmosferę, publikując kolejne single promujące materiał.

„Old Money” – powrót do rapowych korzeni

„Old Money” to utwór mocno osadzony w klasycznym rapowym klimacie. Numer wyróżnia się obecnością skreczy, które stanowią świeży element w twórczości artysty i nie były tak wyraźnie eksponowane na jego wcześniejszych płytach. To ukłon w stronę oldschoolowego brzmienia, który spotyka się z nowoczesną stylistyką.

Współprace na nowym poziomie

Po singlu „Multisport” nagranym z Oskar, Kaz Bałagane kontynuuje współpracę z członkami duetu PRO8L3M. Tym razem do projektu dołącza Steez83, co potwierdza, że nadchodzący mixtape może być pełen interesujących kolaboracji i różnorodnych brzmień.

Mixtape „FISH & TITS” – czego się spodziewać?

Choć szczegóły projektu nadal pozostają tajemnicą, kolejne single sugerują, że „FISH & TITS” będzie materiałem dopracowanym i różnorodnym stylistycznie. Kaz Bałagane łączy klasyczny rap z nowoczesnymi wpływami, tworząc unikalne brzmienie, które może wyróżnić ten projekt na polskiej scenie.

