Kaz Bałagane szczerze: „Żaden z raperów, których znam, nie lubi swojego fanbase’u”

fot. mat. pras.

Kaz Bałagane, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i szczerości, ponownie zaskoczył swoich fanów. W odpowiedzi na pytanie jednego z obserwatorów, raper przyznał, że nie zna żadnego artysty, który darzyłby sympatią swoją publiczność. Jako wyjątki wymienił jedynie Szpaka i Bedoesa.

Raperzy i ich stosunek do fanów

Kazek zauważył, że wielu artystów, mimo iż publicznie wyrażają sympatię do swoich słuchaczy, w rzeczywistości nie darzy ich szczególnym uczuciem. „Ci, którzy piszą 'hej kochani, wracam do Was z numerem po przerwie, stęskniłem się’, to tym bardziej nie sympatyzują ze swoimi słuchaczami, ale nie powiedzą tego, bo mają z tyłu głowy spadek zasięgów” – stwierdził.

Kaz Bałagane nie zagości u Winiego

Kaz Bałagane stwierdził także, że nie zobaczymy go w programie Winiego.

_ Nigdy do czegoś takiego nie dojdzie – odpowiedział pytany o to kiedy zobaczymy go w rozmowie z Winim.

Choć nie podał szczegółów, jego decyzja może być związana z chęcią unikania kontrowersji czy spekulacji medialnych.

Ulubiona wokalistka Kazka

Raper podzielił się również swoją muzyczną inspiracją. Jego ulubioną wokalistką jest Sade, znana z unikalnego stylu łączącego soul, jazz i pop. To może wskazywać na muzyczne zainteresowania Kazka wykraczające poza ramy hip-hopu.