Szukaj
CGM

Kayah straciła w tym roku oboje rodziców

"Staram się stawić temu czoła".

2025.09.13

opublikował:

Kayah straciła w tym roku oboje rodziców

fot. mat. pras.

Mijający rok jest szczególnie trudny dla Kayah. Przed kilkoma dniami zmarła mama artystki, wcześniej gwiazda pożegnała tatę, a jeszcze wcześniej Greya, ukochanego psa.

Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi Ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę – przekazała przed kilkoma dniami artystka. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2025, wokalistka żegnała swojego tatę.

Teraz Kayah ponownie zabrała głos, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości pogrzebowych i zdradzając, jak próbuje sobie radzić ze stratą.

„Ten rok nie należy do najłatwiejszych”

Moi mili. Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, 5 dni później Tatę, a teraz Mamę 💔 Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy dokąd jedzie pociąg. Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach.

Mam wspaniałych przyjaciół, którzy otaczają mnie opieką i miłością. Rodzinę, która w bólu jest całością. Syna, który jest dojrzałym i kochającym człowiekiem. Bardzo mu współczuję, bo wiem jak był z babcią związany.

Czuję ogromną wdzięczność do wszystkich, bo sprawili, że nie byłam zlękniona ani samotna. A nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową mojej Mamy, bo Krysia urodziła się na dzień przed swoim pogrzebem i od dziś co roku mam zamiar hucznie celebrować z tej okazji ze wszystkimi życzliwymi ludźmi – napisała wokalistka

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką
NEWS

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan
NEWS

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą
NEWS

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce
NEWS

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Polecane

CGM
Calum Scott i głos Whitney Houston w nowej wersji klasycznego „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”

Calum Scott i głos Whitney Houston w nowej wersji klasycznego „I Wanna ...

Singiel powstał za zgodą spadkobierców Whitney.

13 sekund temu

CGM
Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najleps ...

Fred Durst rozpoczyna kawałek od deklaracji tęsknoty za Chesterem Benningtonem.

4 godziny temu

CGM
Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz kar ...

"Dawno bym w ciebie wjeżdżał".

6 godzin temu

CGM
Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

Wokalistka skomentowała sytuację.

7 godzin temu

CGM
Michał Szpak i Margaret bezlitośnie eliminują trenerów w „The Voice of Poland”!

Michał Szpak i Margaret bezlitośnie eliminują trenerów w „The Voice of ...

Bezprecedensowa walka o uczestników

8 godzin temu

CGM
Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udzi ...

Masowy bojkot Eurowizji 2026?

9 godzin temu