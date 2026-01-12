CGM

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2026.01.12

opublikował:

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt. W ostatnich dniach artystka wsparła bezdomne czworonogi, robiąc zakupy dla schroniska oraz pomagając wolontariuszom w przygotowaniu bud i legowisk na mrozy. Gwiazda wykorzystała też swoje media społecznościowe, by apelować o adopcję zwierząt, szczególnie w trudnych zimowych warunkach.

Działania Dody dla zwierząt

Artystka zakupiła akcesoria ocieplające budy, a następnie pomagała w ich wyposażeniu i zabezpieczeniu przed niskimi temperaturami. W swoich postach w mediach społecznościowych pokazała realia życia bezdomnych psów i kotów, zachęcając do adopcji i wspierania schronisk.

Doda zaangażowała również innych celebrytów. Do akcji przyłączyła się między innymi Wersow, która zakupiła potrzebne rzeczy dla zwierząt.

Podziw Karoliny Korwin-Piotrowskiej

Działalność Dody spotkała się z uznaniem wśród internautów oraz znanych osób. Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka i miłośniczka zwierząt, wyraziła swoje wsparcie w sieci:

„Możecie mówić o niej, co chcecie, ale który z celebrytów z dużymi zasięgami zrobił coś dla schronisk w tym strasznym czasie? Ona zrobiła. I nie piszcie mi, że to PR, bo czas stracony na pisanie brodni w sieci lepiej wykorzystać na przykład na zakup karmy dla schronisk. Na budowanie bud. Na pojechanie po jedzenie czy wiatrołapy. Koniec. Kropka.”

Gest Dody pokazuje, że aktywizacja w mediach społecznościowych może skutecznie wspierać potrzebujące zwierzęta i inspirować innych do działania.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu

CGM
Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia ...

Ceremonia otwarcia na San Siro

3 godziny temu