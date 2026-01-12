Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt. W ostatnich dniach artystka wsparła bezdomne czworonogi, robiąc zakupy dla schroniska oraz pomagając wolontariuszom w przygotowaniu bud i legowisk na mrozy. Gwiazda wykorzystała też swoje media społecznościowe, by apelować o adopcję zwierząt, szczególnie w trudnych zimowych warunkach.

Działania Dody dla zwierząt

Artystka zakupiła akcesoria ocieplające budy, a następnie pomagała w ich wyposażeniu i zabezpieczeniu przed niskimi temperaturami. W swoich postach w mediach społecznościowych pokazała realia życia bezdomnych psów i kotów, zachęcając do adopcji i wspierania schronisk.

Doda zaangażowała również innych celebrytów. Do akcji przyłączyła się między innymi Wersow, która zakupiła potrzebne rzeczy dla zwierząt.

Podziw Karoliny Korwin-Piotrowskiej

Działalność Dody spotkała się z uznaniem wśród internautów oraz znanych osób. Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka i miłośniczka zwierząt, wyraziła swoje wsparcie w sieci:

„Możecie mówić o niej, co chcecie, ale który z celebrytów z dużymi zasięgami zrobił coś dla schronisk w tym strasznym czasie? Ona zrobiła. I nie piszcie mi, że to PR, bo czas stracony na pisanie brodni w sieci lepiej wykorzystać na przykład na zakup karmy dla schronisk. Na budowanie bud. Na pojechanie po jedzenie czy wiatrołapy. Koniec. Kropka.”

Gest Dody pokazuje, że aktywizacja w mediach społecznościowych może skutecznie wspierać potrzebujące zwierzęta i inspirować innych do działania.