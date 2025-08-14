Karol Nawrocki odpowiada Waldemarowi Żurkowi cytatem z Paktofoniki: „Nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie”

Foto M. Bujak /prezydent.pl

Prezydent Karol Nawrocki w mocnym stylu odpowiedział ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, sięgając do kultowego cytatu z utworu paktofoniki –

„Jestem Bogiem” – i łącząc go z refleksją filozoficzną Niecichego.

Słowa sędziów w orędziu prezydenta

6 sierpnia 2025 roku, podczas swojego pierwszego orędzia prezydenckiego, Nawrocki oświadczył, że „sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom”

Żurek ripostuje rapową klasyką

Na tę wypowiedź w programie „Gość Wydarzeń” zareagował minister Żurek:

„Była taka piosenka Paktofoniki: ‘Jestem Bogiem, uświadom to sobie’”

Prezydent odpowiada Nietzschem i wspomnieniem Magika

Karol Nawrocki sięgnął po cytat Fryderyka Nietzschego – że „Bóg umarł” – a także odniósł się do tragicznej śmierci rapera Magika z Paktofoniki. Swój przekaz zakończył słowami:

„Panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie”