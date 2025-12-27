CGM

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

„Dziadek do orzechów” w Los Angeles

2025.12.27

opublikował:

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori spędzili Wigilię w niezwykle kameralny sposób, co jest dużym kontrastem do ich zazwyczaj odważnych publicznych stylizacji i medialnych wystąpień.

Balet „Dziadek do orzechów” w Los Angeles

Według doniesień TMZ, para udała się na spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” w Los Angeles w środę, 24 grudnia 2025 roku, aby uczcić Święta Bożego Narodzenia w bardziej stonowanej atmosferze. Zarówno Kanye, jak i Bianca ubrali się w dyskretny sposób, starając się nie przyciągać zbytniej uwagi mediów.

Stylizacja i publiczna dyskrecja

Według świadków, Bianca Censori pojawiła się w futrzanym płaszczu, a Kanye West w jeansach, bluzie z kapturem i masce. Raper zdjął maskę na czas przedstawienia, ale ponownie założył ją podczas przerwy i opuszczania teatru. Para opuściła teatr tylnym wyjściem, nie czekając na końcowe ukłony tancerzy. Towarzyszyła im również niewielka świta.

Niski profil w ostatnich miesiącach

Ostatnie miesiące dla Kanye Westa i Bianci były spokojne w porównaniu do wcześniejszych kontrowersji. Po licznych opóźnieniach w wydaniu albumu BULLY, Kanye rzadziej pojawia się w mediach społecznościowych i unika nowych skandali. Niedawno spotkał się również z rabinem, aby wziąć odpowiedzialność za swoje wcześniejsze antysemickie komentarze przed nadchodzącymi koncertami w Ameryce Południowej i Europie.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Polecane

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2 godziny temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

3 godziny temu

CGM
Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będ ...

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

3 godziny temu

CGM
Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem

3 godziny temu

CGM
Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

3 godziny temu

CGM
„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem ...

Rozstania z Sidneym Polakiem i Janem Benedekiem bardzo dotknęły lidera T.Love

3 godziny temu