Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori spędzili Wigilię w niezwykle kameralny sposób, co jest dużym kontrastem do ich zazwyczaj odważnych publicznych stylizacji i medialnych wystąpień.

Balet „Dziadek do orzechów” w Los Angeles

Według doniesień TMZ, para udała się na spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” w Los Angeles w środę, 24 grudnia 2025 roku, aby uczcić Święta Bożego Narodzenia w bardziej stonowanej atmosferze. Zarówno Kanye, jak i Bianca ubrali się w dyskretny sposób, starając się nie przyciągać zbytniej uwagi mediów.

Stylizacja i publiczna dyskrecja

Według świadków, Bianca Censori pojawiła się w futrzanym płaszczu, a Kanye West w jeansach, bluzie z kapturem i masce. Raper zdjął maskę na czas przedstawienia, ale ponownie założył ją podczas przerwy i opuszczania teatru. Para opuściła teatr tylnym wyjściem, nie czekając na końcowe ukłony tancerzy. Towarzyszyła im również niewielka świta.

Niski profil w ostatnich miesiącach

Ostatnie miesiące dla Kanye Westa i Bianci były spokojne w porównaniu do wcześniejszych kontrowersji. Po licznych opóźnieniach w wydaniu albumu BULLY, Kanye rzadziej pojawia się w mediach społecznościowych i unika nowych skandali. Niedawno spotkał się również z rabinem, aby wziąć odpowiedzialność za swoje wcześniejsze antysemickie komentarze przed nadchodzącymi koncertami w Ameryce Południowej i Europie.