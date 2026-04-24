Kanye West dostał pocałunek śmierci od polskich polityków. Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke stanęli w obronie rapera

"Pejsate władze w Polsce zakazują mu wjazdu do kraju, bo krytykuje Żydów"

2026.04.24

Kanye West

Korwin-Mikke komentuje sprawę Kanye Westa. „Jeśli promują wynaturzenia, wszystko jest okey”

Decyzja o odwołaniu koncertu Kanye West w Polsce wywołała szeroką dyskusję, jednak największe emocje wzbudził komentarz Janusz Korwin-Mikke. Nestor polskiej prawicy wolnościowej odniósł się do sprawy w ostrych słowach, wskazując na – jego zdaniem – nierówne traktowanie artystów w przestrzeni publicznej.

Korwin-Mikke o „podwójnych standardach”

Janusz Korwin-Mikke skrytykował sposób, w jaki oceniana jest twórczość artystyczna i wypowiedzi publiczne celebrytów. W swoim komentarzu zwrócił uwagę na to, że część kontrowersyjnych treści jego zdaniem jest akceptowana, podczas gdy inne spotykają się z ostrą reakcją instytucji państwowych.

Według polityka problemem ma być selektywne podejście do tego, co uznawane jest za dopuszczalne w sztuce i debacie publicznej.

Spór o granice wolności słowa

Wypowiedź Korwin-Mikkego wpisuje się w szerszą debatę o granice wolności słowa i odpowiedzialności artystów. Odwołanie koncertu Kanye West na Stadion Śląski stało się pretekstem do ponownego poruszenia tematu wpływu kontrowersyjnych wypowiedzi na karierę muzyków.

Gezegorz Braun o „cenzurze prewencyjnej”

Grzegorz Braun w swoim stanowisku określił sytuację jako przejaw „cenzury prewencyjnej” i zwrócił uwagę na – jego zdaniem – zagrożenie dla wolności artystycznej w Polsce. Polityk podkreślił, że decyzja o odwołaniu koncertu może stanowić niebezpieczny precedens dla przyszłych wydarzeń kulturalnych.

W jego opinii ingerencja instytucji państwowych w organizację koncertów może prowadzić do ograniczania swobody wypowiedzi twórców.

Braun apeluje do instytucji państwowych

Grzegorz Braun skierował także pisma do instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Kultury oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, pytając o podstawy decyzji i potencjalne konsekwencje finansowe dla organizatorów i widzów.

Zwrócił również uwagę, że podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, kiedy odwoływano koncerty innych artystów w Europie.

