Kanye West dostał pocałunek śmierci od polskich polityków. Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke stanęli w obronie rapera

Korwin-Mikke komentuje sprawę Kanye Westa. „Jeśli promują wynaturzenia, wszystko jest okey”

Decyzja o odwołaniu koncertu Kanye West w Polsce wywołała szeroką dyskusję, jednak największe emocje wzbudził komentarz Janusz Korwin-Mikke. Nestor polskiej prawicy wolnościowej odniósł się do sprawy w ostrych słowach, wskazując na – jego zdaniem – nierówne traktowanie artystów w przestrzeni publicznej.

Korwin-Mikke o „podwójnych standardach”

Janusz Korwin-Mikke skrytykował sposób, w jaki oceniana jest twórczość artystyczna i wypowiedzi publiczne celebrytów. W swoim komentarzu zwrócił uwagę na to, że część kontrowersyjnych treści jego zdaniem jest akceptowana, podczas gdy inne spotykają się z ostrą reakcją instytucji państwowych.

Według polityka problemem ma być selektywne podejście do tego, co uznawane jest za dopuszczalne w sztuce i debacie publicznej.