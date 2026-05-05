Kalwi i Remi są warci grube miliony. Wyceniono ich katalog muzyczny

Kalwi i Remi nie ukrywają, że sukces ich największego hitu przełożył się na stabilność finansową

2026.05.05

Duet Kalwi & Remi, uznawany za jednych z pionierów polskiej muzyki elektronicznej, ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Tym razem nie chodzi jednak o nowy utwór czy występ, a o ogromne pieniądze, jakie mogą być warte prawa do ich muzycznego dorobku.

„Explosion” – utwór, który zmienił wszystko

Kalwi & Remi zdobyli popularność dzięki kultowemu utworowi „Explosion”, który od dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów klubowych w Polsce. To właśnie ten track otworzył im drogę do międzynarodowych występów i ugruntował ich pozycję na scenie elektronicznej.

Artyści wielokrotnie podkreślali, że to właśnie ten hit zapewnił im stabilność finansową i długofalowy sukces, który trwa do dziś.

Oferta wykupu katalogu muzycznego

Jak ujawnili w rozmowie z Eską, duet otrzymał propozycję sprzedaży praw do całego swojego katalogu muzycznego. Wycena, którą im przedstawiono, opiewała na około 15 milionów złotych.

Choć kwota robi wrażenie, Kalwi & Remi przyznają, że nie była ona dla nich wystarczająca, aby zdecydować się na sprzedaż dorobku życia.

Muzyka jako inwestycja na przyszłość

Artyści podkreślają, że ich katalog muzyczny to nie tylko przeszłość, ale również przyszłość. Dzięki stałemu zainteresowaniu ich utworami, szczególnie „Explosion”, mogą liczyć na regularne przychody z odtworzeń, koncertów i licencji.

W ich ocenie sprzedaż katalogu oznaczałaby rezygnację z czegoś, co w dłuższej perspektywie może być jeszcze bardziej wartościowe.

„To ustawia na całe życie”

Kalwi i Remi nie ukrywają, że sukces ich największego hitu przełożył się na stabilność finansową. Jak sami mówią, jeden utwór potrafił „ustawić ich do końca życia”, a zainteresowanie muzyką wciąż nie maleje.

Jednocześnie przyznają, że z czasem nauczyli się doceniać wartość swojego dorobku, nawet jeśli przez pewien okres byli nim zmęczeni.

 

